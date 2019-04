Lundi de Pâques en Île-de-France

Pas de doute, on est le « lundi de Pâques », c’est un jour février en fonction de la fête religieuse, et puis c’est aussi le jour de chasse traditionnelle aux œufs. Dont vous avez déjà parlé pour hier dimanche à la Cité des Sciences, mais la chasse aux œufs se poursuit en ce moment…

Eh bien oui, et pour celles et ceux qui n’ont pas pu aller à la chasse aux œufs à la Cité des sciences, la tradition se poursuit par excellence aujourd’hui, bien sûr en ce lundi de Pâques. On peut se rendre dans le quinzième arrondissement de Paris par exemple au sein d’un parc magnifiquement paysagé, le Parc André Citroën, et vous n’allez pas en croire vos oreilles, Robin, apprêtez-vous à saliver. Savez-vous combien d’œufs ont été cachés dans ce parc ? Robin : Non, allez osons un chiffre, mille ? Eh bien vous êtes loin du compte, puisque ce sont 40 000 œufs qui y ont été cachés, c’est énorme. On est vraiment sous le signe du partage. 20 000 pour vous et 20 000 pour moi, et puis après on fonce au Jardin des Champs Élysées, où tous les chefs pâtissiers du quartier ont caché des œufs d’exception mais il faut s’inscrire. Et j’allais oublier, il y a aussi l’aquarium de Paris et le parc zoologique Ah quelle indigestion à venir !

Mais j’ai une question à poser qui concerne le jour de la semaine, pourquoi, y a-t-il toujours un Lundi de Pâques, pourquoi lundi ?

En fait c’est le lundi, parce que c’est le lendemain de la Fête de Pâque qui se déroule toujours un dimanche, à date variable bien sûr, et commence alors la semaine qu’on appelle aussi la Semaine de Pâques ou naguère l’octave de Pâque. Cette semaine était fériée dans certains pays, et seul le lundi de Pâques est resté férié en France depuis le Concordat. Et de fait, dans l’ensemble des pays d’Europe, sauf en Russie, ce lundi, vestige d’une semaine de congé, est resté férié. Pas question de le remettre en cause que l’on soit croyant ou non. Sans oublier la merveilleuse tradition pour les enfants de la chasse aux œufs. 40 000, rappelez-vous, au Parc Citroën. 40 000 ! Où vais-je les mettre ?