On prend la direction des Yvelines, dans la vallée de la Mauldre. On se situe à 15 km au sud-est de Mantes-la-Jolie et on est entouré par des communes dont les noms sonnent joliment, Herbeville, Montainville, Jumeauville et La Falaise ! On pourrait presque imaginer que la mer n’est pas loin. En fait nous voici à Maule, et à défaut de mer, on bénéficie d’une rivière au nom presque identique, la Mauldre avec de nombreux bras qui irriguent la ville. Maule, la Mauldre, il y a un rapport ?

En effet. D’abord dire que la Mauldre représente une petite rivière de 35 km de long qui se jette dans la Seine, rive gauche, qu’elle traverse la commune de Maule, dans le sens sud-nord, et que si vous avez évoqué la mer, hélas il arrive de fait que ladite rivière sorte de son lit, la commune étant en effet concernée par les inondations, la dernière, date de 2000. Les 6000 habitants de Maule, sont donc attentifs à la Mauldre. Deux mots à associer.

Alors, d’où viennent ces deux noms qui ne sont pas très répandus, mais qui sonnent bien !

Eh bien, le nom de la rivière a sans doute précédé celui de la commune. En latin, elle s’appelait Mantalara, ce qui a abouti au fil des siècles à Mauldre tout comme le village primitif appelé en fonction de la rivière Mantalara-ico, c’est-à-dire « port sur la rivière qui coupe le grand chemin », c’est le sens de ico en gaulois, et qui par déformation a abouti à Manlia attesté en 1224 puis finalement Maul(l)e au XVIe siècle. Il y a 2000 ans, ce sont les Gaulois qui ont baptisé et la rivière et le village. Ce qui m’a étonné et enthousiasmé, c’est qu’on y a retrouvé au-delà d’une voie romaine, des ossement de rhinocéros. Imaginer comme cela des rhinocéros en région parisienne, c’est presque féérique ! Très plaisant aussi est le fait qu’il y eut à Maule une usine de cannes, elle a fermé à 1936, mais bien des cannes parisiennes étaient issues de Maule. Et sans canne, eh bien chaque année il y a le Rando Retina Maule ! Les Maulois sont sportifs, on les salue