Météorites à la Grande Galerie

Vous avez décidé ce matin, pour bien commencer la Nouvelle année de nous emmener tout en haut du ciel ! Nous partons en effet pour une exposition, superbe, dans le Ve arrondissement à la Grand Galerie de l’Évolution, intitulée Météorites, entre ciel et terre. L’exposition se prolonge en effet jusqu’au 6 janvier de cette nouvelle année, à ne pas rater donc. La tête dans le ciel, c’est bien cela ?

Oui, pas question de regarder ses chaussures ! La Grande Galerie de l’Évolution, au sud-ouest du Jardin des plantes, c’est un espace totalement rénové en 1994, qui porte, on le sait, sur l’évolution des espèces et la diversité du monde vivant, mais cette fois-ci ce sont les météorites, ces pierres tombées du ciel, qui sont à l’honneur. Les météorites ont depuis toujours fasciné autant qu’inquiété. En fait, on les a intégrés religieusement jusqu’au XIXe siècle avant de les appréhender comme des objets scientifiques. Et ce qu’on nous offre ici, pour petits et grands, c’est un parcours, en immersion, avec des projections spectaculaires, et plus de 350 météorites. Juste un chiffre, Alexis, chaque année ce sont 20 000 tonnes de météorites qui entrent dans l’atmosphère terrestre, tous plus âgés que n’importe quelle roche terrestre.

Météorite, c’est un mot ancien aussi, sans doute ? Un mot masculin ou féminin ?

Eh bien l’Académie française le fait féminin ou masculin. Avec peut-être une préférence pour le féminin. « Les météorites sont issues (ou issus, entre parenthèses) le plus souvent de la fragmentation des comètes. En fait le mot météorite attesté en 1830 vient de météore attesté en 1270 qui désigne tout phénomène lumineux résultant de l’entrée dans l’atmosphère de solides venant de l’espace. L’origine en est le grec meteoros, signifiant « élevé dans les airs ». Au sens figuré, le météore désigne ce qui brille passagèrement et passe rapidement. Visions fugitive, c’est la définition des mots croisés. Alors, tous à la Grande Galerie de l’évolution, la tête dans le ciel ! Fugitivement !