Michael Jackson au Grand Palais

Il faut se rendre au Grand Palais, Galerie sud est, c’est là qu’a lieu en effet jusqu’au 14 février une exposition formidable, appelée On the wall. Bon d’accord c’est de l’anglais, mais c’est une exposition consacrée à Michael Jackson qui est américain. C’est un bouquet d’images mais aussi de mots.

Bon, je ne suis pas dans un habit de lumière, mais tout le monde le reconnaît, la personnalité et l’œuvre musicale de Michael Jackson ont marqué l’art contemporain dès les années 1980. Michael Jackson a droit à un article dans le Petit Larousse, il est né en 1958 et décédé en 2009, à 50 ans. Ce « fils de Jacques », c’est l’origine de son nom, Jack, prénom d’un ancêtre, et son, fils en anglais, était le dernier de cinq frères d’où le Jackson five, groupe de rythme and blues originel avant qu’il ne fasse sa carrière en solo à partir des années 1970 pour être un chanteur pop d’envergure internationale et un danseur spectaculaire. Il lança la breakdance, mot apparu en français en 1984, issu de break, rupture, qui frappe dans ses figures de danse, à l’origine du hip hop, né en 1986, qui vient de hip, dans le vent, branché, et du verbe to hop, sauter

C’est bien normal qu’une exposition lui soit consacrée, mais je crois qu’elle est abordée sous un angle particulier ?

Oui, Robin, en fait on l’a souvent étudié dans son univers musical, mais son héritage est aussi perceptible dans l’art contemporain, présenté au Grand Palais, avec son influence par exemple sur Andy Warhol entre autres. Michael Jackson était un collectionneur d’art. Et l’exposition On the wall, sur le mur, retrace ses goûts artistiques très hétéroclites, du plus grand classique au plus baroque. En bref, l’homme de l’art. Art, du latin ars, « talent, art, science », mais aussi « articulation ». Cette étymologie lui aurait plus, art total en jouant même incroyablement de ses articulations avec la breakdance !