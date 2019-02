Départ ce matin au cœur du département des Yvelines, dans une petite commune sur le versant ouest de la vallée de la Mauldre, nous sommes à Montainville. D’un côté le fond de la vallée, à 40 m d’altitude, et de l’autre le plateau du Mantois, à 130 m d’Altitude. Ce ne sont pas les Alpes, mais ça donne un charme certain au village. Alors pourquoi Montainville, Jean, parce que le village est en pente ?

On pourrait le croire, mais ce n’est pas ce qui est retenu, et de fait la présence du mot ville, issu du latin villa, c’est-à-dire « domaine rural » présuppose un nom de personne en début du nom de lieu, Montain, sans doute du germanique muntic, ou munting, à moins que ce ne soit au féminin, Munta. Et Montainville signifierait donc à l’origine, « domaine de Munting ou de Munta ». Mais bien sûr il n’est pas impossible que par attraction l’orthographe actuelle découle du verbe « monter ». Quoi qu’il en soit, du Ier au IIIe siècle, le territoire du village avait pour fondement la tribu gauloise des Carnutes installée entre la Loire et la Seine.

Mais je crois savoir, Jean, que Montainville n’est pas un nom de lieu isolé en France…

En effet, il y a aussi un Montainville près de Chartres, et du coup on a pu proposer de nommer notre Montainville des Yvelines, Montainville-en-Pincerais en le distinguant de Montainville-en-Beauce, « le Pincerais » étant le nom de la partie nord du territoire centrée sur la Mauldre. Le nom qui restera, finalement Montainville, sera valorisé par la Fauconnerie du roi, cette chasse lancée par Louis XIII et reprise par Louis XIV qui lui préfèrera la vénerie. Enfin les Montainvillois abritent l’un des leurs particulièrement célèbre, un prince du cinéma et de l’humour, André Raimbourg, autrement dit Bourvil. Il y est en effet enterré dans le cimetière non loin de sa maison de campagne. Ajoutons que la Fauconnerie a abrité Jacques Lanzmann et que Catherine Lara habite à Montainville. Petite commune, mais quel charme et que de célébrités ! Vive la Saint-Valentin à Montainville !