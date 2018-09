La rentrée est faite et en regardant les programmes de musique on remarque l’opération Opéra en plein air qui a lieu à l’Hôtel des Invalides du 5 au 8 septembre. Avec ce soir Carmen revu par Radu Mihaileanu, réalisateur et scénariste de film, Carmen qui se déroule dans la cour des Invalides. D’où votre envie de rappeler ce que sont Les Invalides et l’origine du mot opéra…

En effet, on est dans le VIIe arrondissement où, alors que les arrondissements ne sont pas encore créés, Louis XIV décida de faire construire un bâtiment qui puisse abriter ses soldats invalides ou trop âgés. C’est Louvois, Secrétaire d’État à la guerre qui s’en charge, et on construit un hôtel dont le plan rappelle un peu l’Escorial de Philippe II d’Espagne. Louis XIV comme toujours veut ce qu’il y a de plus beau et cet hôtel achevé en trois ans ouvre ses portes en 1674. Il abritera à la fin du XVIIe 4000 pensionnaires, c’est énorme. Et pas question d’y être oisifs : les soldats y travaillent dans des ateliers pour confectionner entre autres des uniformes et aussi des objets en cuir. Très bel endroit donc que cet Hôtel des Invalides et sa cour.

Cour où l’on donne donc un opéra ce soir à partir de 20 h 30, mais attention, Carmen c’est 3 h de spectacle, c’est un chef d’œuvre !

Oui et Carmen, c’est un personnage d’une nouvelle de Mérimée, une superbe gitane sensuelle et passionnée, une femme fatale. D’où un opéra, dès 1875. Et des films, par Lubitsch en 1918, ou par Rossi en 1984. Le mot « opéra » a été emprunté à l’italien en 1659, c’est un mot qui signifie œuvre, et c’est le sens qu’on lui donnait en français. Le sens musical vient de fait d’une abréviation de « opera di musica », « œuvre musicale », réduite à « opera ». En français, opéra désignait d’abord une « chose excellente », difficile à réaliser. Au jeu, « faire opéra », c’était tout rafler. C’est par l’italien qu’est donc venu le sens musical. Robin : une définition de mots croisés pour opéra : « spectacle tous chants ». t o u s Vive la belle Carmen !