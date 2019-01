Nous partons ce matin pour le Val-de-Marne, dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, proche de Paris, puisqu’on est à 19 km à vol d’oiseau de Notre-Dame de Paris, dans une ville dont le nom résonne avec celui d’un grand écrivain qui vient de nous quitter, Jean d’Ormesson, Ormesson-sur-Marne. Il y a un rapport avec l’écrivain ?

En fait oui, avec sa famille, puisque la commune a pris le nom de la demeure privée, un château, appartenant à la famille d’Ormesson, le château d’Ormesson, construit vers 1580 et situé sur le territoire de la Commune. On l’a classé Monument historique en 1889. En vérité, la commune fut d’abord connue jusqu’en 1758 sous le nom d’Amboile, tout petit village situé sur l’axe Paris-Strasbourg en passant par Provins. On se situe là aux limites de la Brie et aux frontières du Val-de-Marne et de la Seine et Marne.

Comment est-on passé d’Amboile à Ormesson-sur-Marne ?

En fait, on est passé d’une famille à une autre, le nom d’Amboile fait en effet référence à Jean d’Amboile, et il s’agissait donc de ses terres qui rapidement appartinrent à d’autres. Notamment à Nicolas Le Prévost (pas le Pruvost), seigneur d’Ormesson, et petit à petit Ormesson devient le nom de la commune. Il faut dire qu’elle est toute petite : en 1726 elle compte à peine 226 habitants, répartis autour du château, et on arrivera en 1870 à seulement 25 habitants… La construction d’un sanatorium relance la commune vers 1900 qui atteint aujourd’hui 10 000 habitants. Au-delà de l’Académicien, la famille d’Ormesson a compté parmi ses membres Olivier d’Ormesson, Contrôleur des Finances sous Charles IX, mais aussi celui qu’on a appelé Olivier II, qui sauva la tête de Fouquet, l’intendant de Louis XIV condamné par pure jalousie Les Ormessonnais furent vite reconnaissants : le 21 juin 1957, le Conseil municipal adoptait les armes de la famille d’Ormesson, couleur de France Bleu, bleu azur. Avec une différence il est vrai : trois fleurs de lys.