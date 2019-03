On part ce matin pour la Seine-et-Marne, et on va rejoindre un château et un Parc, c’est bien cela Jean ? On sera dans la grande banlieue est de Paris, mais à la campagne, sur les communes de Bussy-Saint-Martin et Bussy-Saint-Georges, au Château de Rentilly, entouré d’un Parc de cinquante hectares, avec des arbres magnifiques, et beaucoup d’activités culturelles, vous allez tout nous dire Jean.

S’agissant du parc, d’emblée c’est impressionnant, puisque on y trouve des sophoras du Japon, des séquoias géants, des érables palmés, des ginkgo biloba, vous savez ce type d’arbre qui a survécu à Hiroshima, un arbre qu’on appelle aussi l’arbre au quarante écus, bref c’est une merveille. Quant au château, il a été édifié au début du XVIe siècle, acheté par le secrétaire du roi Henri IV, puis on l’a reconstruit en 1599, les propriétaires se sont ensuite succédé, avec des fortunes diverses, et de nouveaux agrandissements. L’écrivain réaliste Flaubert y a séjourné, voilà ce qu’il disait alors vers 1875 : « J’ai été à Rentilly, chez Mme André. Ce château est d’un luxe qui dépasse tout ce que j’ai vu jusqu’à présent. » Et d’ajouter qu’il a « vu arriver à la fois par quatre avenues dans le parc, quatre voitures de la maison, chacune attelée de deux chevaux superbes ». Autre temps. Au XXe siècle, le château servira de caserne puis sera repris par les Établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée et la Communauté d’agglomération de la Marne s’y installera.

Avec je crois un réaménagement du Par cet du château.…

En effet, avec un parc à l’anglaise, et pour le château un complet changement, puisque le voilà recouvert de glaces sans tain, et d’inox, et cela va presque de soi, il est alors dévolu à l’art contemporain. On dirait qu’il sort de Star Wars. Cela n’a pas plu à tous. Mais le Parc culturel de Rentilly, c’est aussi un haut lieu d’animations culturelles. Avec du 7 mars au 6 avril un stage dit de « sales gosses », entendons une initiation au théâtre musical. Bon, je ne suis plus assez jeune, ça m’aurait bien tenté !