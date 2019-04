Ce matin, départ pour l’Essonne, précisément à 32 kilomètres au sud-ouest de Paris, à Pecqueuse, à 13 kilomètres de Dourdan, petite commune charmante de moins de mille habitants arrosée par la Prédecelle, affluent de la Rémarde, le tout dans le Hurepoix… autant de noms délicieux qui fleurent bon l’Île-de-France et que vous allez nous expliquer Jean.

Avec plaisir en précisant que cette petite commune limitrophe de la Beauce est perçue comme la porte d’entrée du Hurepoix en provenance de Paris, et que ses deux ruisseaux lui permettent d’avoir un peu de relief avec les coteaux vallonnés qui enserrent ses cours d’eau. Et si j’évoque quelques fermes comme celle du Fromenteau, ou un quartier récent appelé les Pommiers, on a vraiment l’impression d’un bol d’air frais éloigné de toute pollution ! En fait, le village de Pecqueuse date du début du XIIe siècle, à la suite d’une donation des terres par les frères Castel prévoyant la création d’une ville neuve en cette période d’expansion du Moyen Âge. Et le village prospérera grâce à l’agriculture, avec même au XXe siècle, jusqu’en 1967, une distillerie d’alcool de betteraves qui s’y installera.

Pourquoi, ce nom Pecqueuse, qui à vrai dire n’est pas transparent…

En effet. Eh bien on a évoqué le fait que Pecqueuse était arrosée par la Prédécelle, longue de 19 km, mais aussi le Blin, et on comprend que l’eau ne manque pas grâce à ces deux ruisseaux. Prédécelle, vient du mot cella qui désignait un petit monastère, et le ruisseau porte donc le nom d’un petit ermitage qui se trouvait à sa source. Or cette rivière était poissonneuse, d’où le nom du village vers 1105, Piscosis, du latin piscis, endroit humide et poissonneux, ce que confirment d’ailleurs des lieux dits proches comme l’Oseraie et la Grenouillère. Piscosis déformée en Pescusa au XIIIe siècle, on aboutirait facilement à Pecqueuse. Alors quel gentilé y correspond ? Les Pescusiens ! Eh bien on leur envie ce cadre de vie paisible et leurs ruisseaux poissonneux !