On ne quitte pas le XVIe arrondissement, on part pour une Porte de Paris au nom prestigieux, la Porte Dauphine, ne pas confondre avec la porte d’une dauphine, la Renault des années 1970, là on évoque la porte qui tient son appellation d’un dauphin … Vous nous racontez cela ?

Eh bien en fait, le mot dauphine n’est pas d’un usage isolé à Paris. Il y la rue Dauphine dans la 6e, entre la rue Mazarin et le Pont Neuf, une rue ouverte en 1607 et là c’est un adjectif choisi en l’honneur du dauphin Louis, futur Louis XIII. Tout à côté il y a donc la Place Dauphine à la pointe de l’île de la Cité. Il en va tout autrement de la Porte Dauphine, au bord du Bois de Boulogne, qui a pris ce nom en1770, à partir de l’épouse du dauphin, Louis, bientôt Louis XVI. Il souhaitait de fait ménager l’espace situé entre la Faisanderie et le château de la Muette, en honorant la Dauphine..

C’est aussi le nom de l’Université qui se situe tout à côté.

Oui, dès 1968, on ouvrait l’Université en la baptisant Université Paris-Dauphine. Il faut aussi évoquer dans le même esprit d’extension la station de métro Porte Dauphine inaugurée le 13 décembre 1900, sous-titrée Maréchal de Lattre de Tassigny en fonction de la place sous laquelle est elle située. Ce sous-titre n’est pas repris sur les plans de métro, faute de place. Alors d’où vient le mot dauphin en tant qu’héritier de la couronne de France ? En fait le Comté du Viennois appelé la province du Dauphiné fu cédée en 1349 au roi Philippe VI à la condition qu’elle devienne l’apanage du fils aîné de la famille royale France ; le mot « dauphin » devint alors synonyme d’héritier de la couronne. D’où vient le mot-même de Dauphiné ? c’est très confus, peut-être du peule des Auffinates, ou encore de Delphes en Grèce, ou d’ancêtres vénitiens du nom de Delphino. Peu importe, l’épouse du dauphin devint la dauphine. Peu importe, nous on n’oubliera ps Jacques Dutronc chantant Ill est cinq heures Paris s’éveille et s’écriant « Je suis le dauphin de la place Dauphine »