Preuves d’amour à la Gare de l'Est

Aujourd’hui, on se rend à la Gare de l’Est, pour prendre le train ? Non, on ne part pas à Strasbourg, on se rend en fait à une exposition au titre formidable, Preuves d’amour, mais ce n’est pas une histoire de petites fleurs, mais une exposition militante…

Eh bien oui, du 20 avril au 30 juin prochain, c’est la jeune photographe militante Camille Gharbi qui, dans le cadre du Festival Circulation(s), expose de nombreuses photographies pour souligner un fait effrayant qu’on ne doit pas oublier : en France, une femme meurt tous les trois jours tuée par son conjoint. Ce sont bien sûr des drames conjugaux qui ne doivent pas être banalisés dans l’actualité, d’où cette exposition. Et le titre volontairement ambigu de l’exposition « Preuve d’amour »,qui contraste avec le mot qui s’y associe « féminicide ». Architecte de formation, Camille Gharbi, née en 1984, offre des photographies destinées bien sûr à nous interroger sur la condition féminine.

Jean, vous pouvez nous éclairer sur ce mot, « féminicide » ?

Oui, d’autant plus qu’il est souvent absent de nos dictionnaires. En fait, si on se souvient qu’en latin -cide veut dire tuer, comme dans parricide, fratricide, suicide, on en devine le sens Voila qui nous pousse à évoquer le mot féminin. un mot apparu au XIIe siècle en droite ligne du latin femininus construit sur le latin femina, femme. En fait ce mot latin, vient d’une langue encore plus ancienne, l’indo-européen qui a irrigué toutes les langues de l’Europe et quelques-unes de l’Inde, d’où son nom, et on y repère- le mot dei prononcé fé et désignant le fait de téter, en rapport évidemment avec la mère. Pour revenir au mot féminicide, c’est un terme inventé par la sociologue américaine Diana Russel en 1976, pour désigner les meurtres de femmes en raison de leur condition féminine. L’horreur. Eh bien il était important qu’une exposition y soit consacrée. Et inventons un mot contraire, féminiphile. Même si existe déjà le mot « féministe ».