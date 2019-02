En route pour le Val-de-Marne, ce matin, sur la rive droite de la Marne, en amont de son confluent avec la Seine, à côté de Joinville-le-Pont, nous partons pour Saint-Maurice, qui longe la Marne sur près de 3 km et qui se situe au pied du plateau de Gravelle. On imagine que le nom de cette commune tient au nom du saint…

En effet, pas de surprise, d’autant plus que déjà en latin au XIIIe siècle on fait état de Sanctus Mauricus. Ce fut un temps aussi Saint-Maurice–Montcouronne, puis Charenton-Saint-Maurice et à la Révolution, avec cette volonté de débaptiser toutes les villes au nom religieux voici Charenton Républicain, ou Montgravier. Le moins qu’on puisse dire c’est que le toponyme fut chahuté Il fallut en réalité attendre 1843 pour que la commune abandonne la mention de Charenton et s’appelle simplement Ssint-Maurice. Le Saint a gagné à l’arrivée. Qui était d’ailleurs saint Maurice ? Un légionnaire romain martyr massacré avec certains de ses soldats pour avoir refusé de persécuter les chrétiens. Belle leçon de tolérance. Quelle est d’ailleurs la devise de la ville : Gloria Sancto Mauritio, « Gloire à saint Maurice ».

Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Maurice ? Et je crois qu’un peintre célèbre y est né…

Eugène Delacroix y est en effet né en 1898, il mourra à Paris en 1863. Il fut, le chef de l’école romantique, avec des tableaux imposants, la Mort de Sardanapale, en 1927, Femmes d’Alger dans leur appartement en 1834. Sa maison natale est toujours debout, près de l’autoroute de l’Est, la maison était à l’époque tout près d’un canal qui a servi d’axe pour l’autoroute. Dans l’ancien asile d’aliénés, une toute autre célébrité y a séjourné : le Marquis de Sade, en 1789, et de 1803 jusqu’à sa mort. Enfin, ne pas oublier les studios où ont été tournés Pierrot le fou par exemple ou le Journal d’une femme de chambre. Et la Traversée de Paris. Eh bien nous, on ne fait pas que traverser Saint-Maurice, on visite la ville et on rencontre, sans faire de cinéma, les Mauritiens !