Souvenirs d’Avenir, de Jean-Marie Périer

Aujourd’hui commence une superbe rétrospective consacrée à des photos qu’on a vues pour quelques-unes au moins, et c’est donc à la Défense que vous nous emmenez Jean pour apprécier 300 photos exposées dont une centaine inédites. Des photographies de qui ? De Jean-Marie Périer, cela sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Un mot sur Jean-Marie Périer et peut-être aussi sur le mot photographie ! Comment vous voyez cela ? C’est le cas de le dire…

L’exposition a de fait un très joli titre Souvenirs d’Avenir, elle s’achèvera le 3 mars, et elle correspond à 40 ans de passion, avec des photos exposées dans les plus de 1000 m² du toit de la Grande Arche. On y voit en gros d’abord les années 1960, pour les chanteurs et musiciens, et ensuite les années 1990 pour les mannequins et la mode, On le sait, Jean-Marie Perrier a témoigné avec talent de toute la scène musicale, chanteurs français et groupes anglo-saxons, et on pense à James Brown, aux Beatles, à Mick Jagger. De fait, Jean-Marie Périer, né en 1940 à Neuilly-sur-Seine est vite devenu célèbre notamment pour sa collaboration à la revue Salut les Copains. Sait-on d’ailleurs que son père biologique est Henri Salvador, mais que, né alors que sa mère était déjà la compagne de l’acteur François Périer, c’est ce dernier qui l’a officiellement reconnu.

Et le voilà devenant donc photographe, un mot qui se comprend tout seul en fait.

Oui à condition de savoir que photo en grec veut-dire lumière et graphe, écriture. C’est bien en effet d’une certaine façon l’écriture de la lumière que représente ce mot inventé en 1841 et qui nous vient des Anglais qui ont toujours su fabriqué facilement des mots à partir des racines grecques. Quoi qu’il en soit, si tous nos chanteurs sont rassemblés sur le toit de l’Arche de la Défense, c’est grâce à Jean-Marie Périer. Tous ne se connaissaient pas entre eux, mais lui les a tous connus, et tous l’ont beaucoup apprécié, comme leur ami. Jean-Marie Périer est leur témoin et leur formidable ami.