En route pour le Val-d’Oise ce matin, arrêt à la gare de Survilliers-Fosse sur la ligne D dur RER, en direction d’Orry-la-Ville et cap sur Survilliers. On est à 30 km au nord de Paris, un village qui est devenu une ville un petit peu avant la Première Guerre mondiale.

Oui, en fonction de l’installation de la Cartoucherie française, qui a immédiatement entraîné la construction de résidences pour les personnes qui y travaillaient. Puis dans les années 1960-1970, Survilliers a vécu la construction très importante de grandes résidences. En fait, dès 1906, la Cartoucherie française avait construit des logements pour son personnel, des maisons assez frustes avec l’eau, mais pas de salles de bains par exemple, heureusement dès 1950, ce sont de vrais pavillons qui seront construits avant les grands ensembles immobiliers des années 1960. Alors, la belle croissance de la ville ne doit rien à son nom qui fait croire à une « surville », avec la préposition « sur », même si les habitants s’appellent des « survillois ».

Alors, si on oublie les surhommes, d’où vient ce Survilliers ? Villiers, c’est la ville, non ?

Absolument. Villiers est bien sûr à rattacher au mot latin « villa », la grande ferme, le domaine, à l’origine du mot « village » et « ville ». On a affaire en effet à une fondation gallo-romaine, mais en revanche « sur » n’a aucun rapport avec une quelconque superville ou surville, c’est tout simplement le nom d’un germanique, Sudar, et ce fut donc jadis le domaine de Sudar, devenu avec l’érosion phonétique, le domaine de Sur, et dès 1185, on repère Sorvilliers. Aujourd’hui on peut visiter le Conservatoire de la Cartoucherie, un lieu de mémoire fondé sur le bénévolat, et pas vraiment un musée. Et il faut évoquer la gare de Survilliers-Fosse, de grande taille, qui en 1917, elle servait de gare de triage pour les soldats provenant du nord du front en partance vers leur lieu de permission. C’était donc un lieu d’espoir. À ne pas oublier bien sûr.