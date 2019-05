Taste of Paris, le Festiv de la Gastronomie au Grand Palais

Aujourd’hui, on part pour le 8e arrondissement, au Grand Palais. On va se lécher les babines, on va au festival de la gastronomie qui dure jusqu’au 12 mai, un festival qui s’intitule Taste of Paris, voilà qui ne doit pas trop vous plaire...

En effet, d’autant plus que, si on le prononce test, on pourrait croire qu’on nous fait passer un test gastronomique. On nous inonde de mots anglais, c’est supposé faire bien et on passage on nous humilie si on ne sait pas que taste veut dire goût en anglais. Voilà pourquoi je préfère évoquer le Festival de la gastronomie, qui ouvre donc sous la voûte du Grand Palais avec quinze restaurants et deux pâtisseries. C’en est la cinquième édition, rassemblant trente chefs d’envergure mondiale sous cette nef d’acier et de verre, pour nous proposer leurs créations gastronomiques, nous livrer leurs astuces de chefs. Mais on y rencontre aussi de formidables producteurs régionaux venus de toute la France. La gastronomie règne !

Vous nous dites d’où vient ce mot délicieux, de gastronomie.

C’est en fait un mot assez récent, on l’atteste en 1800, et il entre dans le Dictionnaire de l’Académie française en 1835. Il vient du grec gastronomia, qui voulait dire « art de régler l’estomac », estomac se disant gastro, en grec. Il apparaît dans un ouvrage au nom délectable : Traité de la gourmandise ou le Livre des Gourmands. S’agissant de gastronomie, Robin, j’ai envie de faire deux remarques. La première est que, même un moraliste connu pour sa philosophie pessimiste, Cioran, dans son Précis de décompostion, publié en 1949, ne résiste pas à la gastronomie. Il affirmait ceci : « On ne saurait surestimer l’importance de la gastronomie dans l’existence d’une collectivité. » Eh oui, c’est un haut fait de civilisation que la gastronomie. Ajoutons-y une belle définition de verbicrucistes, ceux qui créent des définitions de mots croisés. Comment font-ils deviner gastronome ? Par cette définition : « Juge du Palais ». Eh bien soyons juges du Palais, au Grand Palais !