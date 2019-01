Une bâche publicitaire photovoltaïque à Paris-Nord Villepinte

Ce matin, on prend une bâche, c’est bien cela ? Ou plutôt on découvre une innovation technologique, une bâche publicitaire photovoltaïque installée depuis quelques semaines à Paris-Nord Villepinte par Viparis. En fait c’est le premier parc d’expositions du monde qui va tester ce nouveau dispositif dans notre région. Vous nous expliquez ?

Eh bien, Viparis, grande structure européenne pour la gestion des congrès et des salons avec plus de dix sites en région parisienne, et dix millions de visiteurs, a choisi à bon escient de tester un bâche publicitaire installée sur la façade vitrée de la galerie du parc des expositions Paris-Nord-Villepinte, qui va donc fonctionner à l’énergie solaire et non à l’électricité. En fait, il s’agit de la première bâche publicitaire photovoltaïque organique au monde, d’une surface de 7 m 70 sur 9 m70, en façade de la galerie d’accueil. C’est une bâche comme son nom l’indique, flexible, très fine, qui pourrait être d’avenir compte tenu du nombre de surfaces disponibles pour toutes les affiches. Rappelons que le hall 7 du parc d’exposition Paris-Villepinte est déjà doté d’une toiture végétalisée de 18000 m² dotée d’insectes auxiliaires…

Tant que ce ne sont pas des frelons asiatique ! Bâche, vous nous expliquez ce mot ?

Il vient sans doute du latin baccia, vase à vin puis pot à eau, qui finalement par analogie de forme passe en 1572 en français en tant que « filet à poisson en forme de poche ». Ce qui est drôle c’est qu’en 1364, dans les Comptes de l’Abbaye de Clairvaux on l’atteste en tant que caleçon de toile pour les religieux ! C’est au milieu du XVIIIe, que la bâche devient une pièce de forte toile imperméabilisé préservant les marchandises des intempéries. L’expression populaire prendre une bâche serait issue du fait de se couvrir pour se protéger de la pluie, dans les courses cyclistes, ce qui était précurseur d’abandon. Eh bien ici, pas question de prendre une bâche, économisons l’énergie.