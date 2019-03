Ce matin départ pour la Seine-Saint-Denis, où l’on rejoint les Valjoviens ! Là il faut expliquer ! Ce sont les habitants de Vaujours, v a u j o u r s, attention à l’orthographe. Tout cela nous intrigue, Jean, il faut nous expliquer, pourquoi Valjoviens…

J’oserais dire parce que c’est bien joli, mais ce n’est pas une explication. On a d’ailleurs une variante s’agissant des habitants de Vaujours, appelés aussi parfois Valjorois, mais j’ai une préférence pour Valjoviens, vous allez voir pourquoi. Tout vient bien sûr du mot Vaujours, désignant cette jolie commune de 7000 habitants environ au nord est de Paris, bâtie à flanc de coteau, adossé à la Plaine de France. En fait, les premières attestations du nom du village au XIIe et XIIIe siècle, sont Vallis Jost ou Vaujoi, c’est-à-dire Val de joie. D’où le latin Vallis Jovis au XIIIe siècle. C’est au XIVe que l’on repère la déformation Valjoue, qui aboutit en 1744 à Vaujou Il était tentant d’y ajouter un r ce qui fut fait. Voilà pourquoi Valjovien me plaît mieux parce qu’il rappelle l’origine, val joyeux. Ce qui correspond bien aussi au passage de Henri IV dans la commune.

Henri IV, c’est vrai, était homme joyeux, et même un peu plus, on l’appelait le vert galant, non ?

Assurément, entendons qu’il était toujours vert… bref cet homme vigoureux disposait d’un pavillon de chasse près de la colline dite Montauban, et il a laissé son nom au lieu-dit et maintenant au lotissement du Vert-Galant. En parlant de vert, de verdure cette fois-ci, il faut rappeler qu’en 1844 était créé le lycée horticole Fénelon, qui redonna un bel élan au château et à son parc paysager. Ce château est inscrit aux monuments historiques, notamment pour ses ferronneries, avec une magnifique rampe en fer forgé. Il y a aussi, moins beau bien sûr, le Fort de Vaujours, construit en 1876 pour défendre Paris, et qui a abrité un temps le CEA. Voilà qui pouvait rappeler aux Valjoviens, un château et un fort, franchement vos jours ne sont pas en danger. Bon, je sais, ce n’est pas un bon eu de mots, mais je n’ai pas pu m’en empêcher…