Vélo in Paris au Parc Floral

Des fleurs pour les cyclistes, c’est cela le programme, parce que ce matin vous nous emmenez au Parc Floral de Paris, c’est que du 8 au 10 mars a lieu Vélo in Paris, le nouveau salon dédié à 100 %, disent ses organisateurs, au vélo.

Oui, à « Vélo in Paris », j’aurais préféré « Vélo à Paris » ou « dans Paris », mais il n’en reste pas moins que c’est une formidable manifestation, parce qu’il faut le rappeler, le vélo est très présent dans la vie des Français de l’Île-de-France qu’il s’agisse de l’agrément ou du déplacement à son lieu de travail, et il méritait bien une exposition, qui a donc lieu Porte de Vincennes au Parc Floral de Paris. Ce salon va nous permettre de découvrir les nouvelles tendances, du côté du vélo électrique, par exemple. Et parmi les animations, voici l’initiation au triathlon, avec un bassin installé pour l’occasion !

Vous nous rappelez ce qu’est le triathlon ?

Vélotiers, non, volontiers… c’est un mot qui date de 1929, donc très récent, et qui correspond à une épreuve d’athlétisme comportant trois types d’épreuves, le plus souvent course de natation, course cycliste et course à pied. Robin, on a intérêt à s’entraîner, si on veut qu’à l’arrivée de l’épreuve on nous couvre de fleurs, puisque, ne l’oublions pas, on est dans le Parc Floral. Et il faut le rappeler, ce Parc Floral installé dans le Bois de Vincennes est l’un des quatre grands pôles du jardin botanique de la ville de Paris, avec dans le Bois de Boulogne le parc de Bagatelle, le Jardin des serres d’Auteuil, sans oublier l’arboretum de l’école Du Breuil. Cet espace vert a été conçu au XIXe siècle, en défrichant le terrain d’entraînement militaire qui se trouvait là, pour le transformer par la volonté de Napoléon III en un espace vert symétrique à celui du Bois de Boulogne. Et à la suite des Troisièmes Floralies internationales, on a donc inauguré en 1969 le Parc Floral. Alors attention, ne pas pédaler dans le bassin, c’est déconseillé, et ne pas glisser à vélo sur les fleurs, comme les cyclistes de la côte d’azur qui ont chuté en dérapant sur le mimosa du Carnaval !