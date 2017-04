An nom des lieux

Ce matin, on rejoint d’emblée Juvisy-sur-Orge dans le département de l’Essonne, irriguée par la Seine rive gauche et l’Orge, à 19 kmde Paris et on y va au choix par le RER C avec une très grande gare, la quatrième de la région parisienne, six quais, treize voies ou par l’ancienne nationale 7