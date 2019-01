On part ce matin pour le Domaine départemental de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine donc. Pour une exposition. Aux Écuries du château de Sceau. Une exposition dont le nom paraît curieux, le « Who is who chez les Colbert ». Vous nous en dites plus ?

Le Who is who en anglais se traduit par la question « qui est qui ? », c’est en fait le nom d’un dictionnaire biographique annuel, de référence, offrant donc la vie des personnalités, dans l’ordre alphabétique. Ce fut un dictionnaire publié dès 1849 et son succès fut tel qu’il y en eut bientôt une édition par pays : il permettait en effet de savoir qui était tel ou tel. « Voyons…Robin Grimaldi, quand est-il né ? Est-il marié ? » Vite consultons le Who is who français. Aujourd’hui Wikipedia a pris en partie le relais. Alors, évidemment une exposition intitulée le Who is who chez les Colbert, laisse étonné dans son intitulé, mais après tout ça ne manque pas d’esprit et on comprend de quoi il s’agit.

Oui, c’est une exposition sur la famille de Colbert, ministre de Louis XIV, exposition qui vient de commencer, programmée jusqu’au 21 avril.

En fait, l’exposition est dédiée à Colbert parce qu’en 2019, c’est l’année du 400e anniversaire, de sa naissance puisqu’il né à Reims en 1619 sans oublier qu’il fut celui qui acquit le premier le domaine de Sceaux, en 1670. En vérité, si l’on connaît tous le ministre de Louis XIV, on a tendance à oublier qu’il est à l’origine d’une famille très importante, et qu’on peut presque parler du clan Colbert. Il a en effet fondé une véritable dynastie de ministres et de grands commis d’État. Par exemple, on peut dans cette exposition bénéficier de 45 portraits gravés par les meilleurs artistes de chaque époque, avec un arbre généalogique imposant. C’est aussi l’occasion d’évoquer dans cette exposition les techniques anciennes de la gravure des portraits. Dans le fond, c’était la photographie d’identité de l’époque. Et si, Robin, on se faisait graver le portrait… On serait sûrement mieux que sur nos cartes d’identité !