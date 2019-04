Ce matin, on part à 14 km de Paris, pour Wissous, dans le département de l’Essonne. On est à la frontière des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, alors attention à l’orthographe de ce nom de commune w i s s o u s qui se prononce bien vissou. C’est bien cela, Jean ?

En effet, mais vous avez raison de poser le problème parce que comme tous les noms de communes commençant par un w, il y a une hésitation dans la prononciation. Près de Boulogne-sur-Mer, il y a Wimereux, Wimile et Wicent. Et on pousse vers la prononciation ouimereux, tout en jouant sur huit-mille et huit-cents. Alors évidemment pour Wissous, on a aussi joué avec huit sous, deux fois quatre sous, mais plutôt en jouant sur une variante du mot source, le sours prononcé sour et on a avancé naguère l’idée de huit sources… Et en fait tout se complique quand on sait que u s’est longtemps écrit comme un v. Et en 1740 on a justement une carte où Wissous s’écrit avec un h au début, mais une autre, en 1782, l’offre avec un w. On a choisi cette dernière orthographe sous la Révolution.

Alors en fait, on ne sait pas d’où vient le nom de Wissous. Et comment d’ailleurs s’appelle les habitants de Wissous ?

En réalité, on est presque sûr que le nom de la commune vient d’un gallo-romain nommé Suevorus, précédé de vicus, un village. Une forme latine du XIIe siècle, vizeorium atteste indirectement de ce vicus Suevorus. Aujourd’hui, à deux pas de l’aéroport d’Orly, vivent donc les Wissoussiens, forts de leurs quatre s, et parmi eux repérons Jean Robic, qui remporta le premier Tour de France de l’après guerre en 1947. C’était le héros de mon père. Orly étant, on aurait pu le surnommer l’avion ! Enfin, plus près de nous, voici Marc Lavoine qui y a vécu avec sa famille. Et la méridienne verte qui va de Dunkerque aux Pyrénées, matérialisée par des arbres, passe par la ville. On y a installé des ruches. Ah le miel de Wissous, les chansons de Marc Lavoine, c’est un beau programme sur la méridienne !