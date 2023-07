Justin ramasse les algues sur la plage du Bourget du Lac

Le matin Justin travaille à l'entretien des plages et des espaces verts du Bourget du lac et quand sa journée de boulot et finie il embarque sur son bateau pour profiter du lac loin de la foule estivale.

la plage du Bourget du lac est nettoyée chaque jour © Radio France - C.Garnier

