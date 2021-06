Partez à la découverte des témoins de la culture basque à travers le monde.

Le Pays Basque dans le monde et le monde dans le Pays Basque _(_Pantxoa Etchegoin) : voilà comment résumer l'esprit de cette chronique estivale "Au Pays Basque comme ailleurs". Chaque semaine Lucas Aizpurua et notre guide Cédric Touzaa vous proposent de voyager en quête de témoins de la culture basque à travers le monde ou de parcourir nos 7 provinces à la recherche de ce qui nous raccroche à un "ailleurs". Ainsi la tombe d'un corsaire au Canada, la légende d'un marabout Basque en Algérie, un shamrock Irlandais à Hendaye ou encore des cerisiers japonais à Bayonne sont autant d'invitations au voyage. Le Pays Basque est un archipel, on ne le dira jamais assez....