Avec Djibril Cissé, Jean-Pierre Cantin, chef de la sécurité des Bleus se souvient de la coupe du monde de 98

Comme êtes-vous devenu chef de la sécurité de l’équipe de France ?

En 1992, j'étais policier à Paris et j'appartenais à un groupe de protection rapprochée, au sein de la police nationale, le GPPN (Groupe de Protection de la Police Nationale). Cette année-là, se tient le match Bastia-Marseille avec la catastrophe de Furiani. Dès le lendemain matin, le président de la Fédération Française de Football, en charge de la de cette compétition, reçoit des menaces de mort de la part de corses qui considéraient que Jean Fournet-Fayard était le responsable de cette catastrophe. C’était chaud, j’ai donc été affecté à cette mission et c’est par ce biais que j’ai mis un pied à la FFF. Je l’ai suivi partout, y compris en Corse pour le procès, entre 1992 et 1994. C’est comme ça que je suis rentré dans le milieu du football. Puis à l’issue de ma mission en 1994, Aimé Jacquet reprend l’équipe de France, et il me sollicite pour être l’officier de sécurité, en charge des déplacements, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Pour les campagnes comme l'Euro 96 et, je ne le savais pas encore, pour 98, un peu plus tard.

Votre participation au mondial 98, qui vous l’annonce ?

Aimé Jacquet fonctionne comme un père de famille. A l'issue de l'Euro 96 où on est éliminé, enfin… où l’équipe est éliminée (rires), en demi-finale, on rentre et il nous dit : on se retrouve très bientôt. Effectivement, on se retrouve en septembre avec un staff assez réduit, une dizaine de personnes. A Clairefontaine, il nous annonce l'aventure. Il nous dit qu’on en fait partie. On est qualifié d'office en tant que pays organisateur. Aimé m'avait vu travailler entre 92 et 94, puis entre 94 et 96, jusqu'à l'Euro en Angleterre, où cela ne s'était pas trop mal passé, on n'avait pas eu de souci. Aimé a voulu vraiment faire une bulle, qu'on soit en famille et qu'on marche ensemble, à l'abri des médias.

En quoi consistait votre rôle auprès des Bleus, en 1998 ?

Quand on est à Clairefontaine ou en déplacement dans les hôtels, que ce soit à l'étranger ou en France, l'idée est vraiment de préserver les joueurs, pour qu’ils ne s'occupent que du football. A ma charge de trouver les forces de police, les services d'ordre et de sécurité sur place, dans les hôtels, pour empêcher les gens de venir au plus près. Donc après, effectivement, organiser les déplacements entre l'hôtel et les terrains d'entraînement. Il y avait plein de choses à faire, mais à l'époque, les stars n'étaient pas celles d'aujourd'hui et c'était, je pense, plus facile. Zidane était déjà une star, mais il m'arrivait de me rendre à Rambouillet, dans un centre commercial ou une grande surface avec lui, s’il lui manquait quelque chose. J'arrivais à y aller sans encombre, sans problème. On arrivait à se déplacer sans aucun souci. Il était un peu sollicité, mais aujourd'hui, ce ne serait plus possible.

Vous étiez à l’écoute et au service des joueurs pour tout type de demande, à tout moment ?

Oui, bien sûr. J'étais quasiment le premier levé et le dernier couché, puisque j'étais le gardien du château. Et j’étais, quelque part, le trait d'union entre le staff, sans leur faire d'ombre, et les joueurs. Didier Deschamps, Laurent Blanc, c'est des gars de ma génération, qui sont nés entre 1966 et 1972, pour les plus jeunes. J'arrivais à avoir des conversations avec eux, à faire remonter quelques informations. C'était déjà presque mon métier de renseignement, et je sais qu'Aimé s'est servi de ça. Il y avait ce staff d'un côté, les joueurs de l'autre, et moi qui servais un peu de trait d'union. Il y avait un côté chambreur, parce que j'adore chambrer. Je suis né pour chambrer, donc on s'entendait bien. Et je vais vous dire que la police en a pris plein son matricule (rires). Ça rigole sans arrêt, ça blague. Donc il faut accepter aussi que ça nous revienne un peu dessus. Aimé Jacquet savait que je pouvais avoir des liens avec eux. Quand ils avaient une après-midi de libre, il me disait : Jean-Pierre, tu les accompagne, tu regardes un peu, fais attention. Après, ce ne sont pas des gens qui partaient dans tous les sens. Ils avaient une hygiène de vie. Les rares fois où on a pu sortir boire un verre, ça buvait une bière et pas plus, parce qu’ils savaient que le lendemain, ça se ressentirait tout de suite.

Avez-vous parfois participé à des activités, avec eux ?

Oui, j'ai eu à faire le nombre de temps en temps, quand il manquait un joueur sur des tennis-ballon. Mais personne ne voulait me prendre. Vous comprendrez pourquoi (rires). Mais ça n'empêche que bon, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Après, c'était plus des footing avec le staff. Aimé Jacquet était un grand coureur et, tous les matins, avant d'entamer sa journée, c'était footing à 6h et demi ou 7h, avant le petit déjeuner. Je partais avec eux. Et les footballeurs ne sont pas des grands marathoniens. Donc là-dessus, j'arrivais à les suivre (sourire).

Jean-Pierre Cantin garde des liens avec les Bleus Copier

Y a-t-il eu des tensions, par moment ? Le jour de la finale, par exemple ?

Ah oui, ça aurait pu être le grand bémol de ma carrière. Disons que 95 %, voire 98 % du temps, ça s'est toujours bien passé parce qu'on a toujours anticipé. On a géré, au niveau du timing, pour les déplacements. Mais ce jour-là, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il y aurait des milliers de personnes entre la sortie du bois de Clairefontaine et le centre-ville de Clairefontaine. Une petite route sinueuse. Des gens partout, le bus qui n'arrive pas à se faufiler. On prend dix minutes, un quart d'heure de retard. Quand on sait qu’il faut être au stade une heure et demie...

Là, on s’est dit : on est mal parti. Il y avait pourtant des cordons de gendarmes mobiles, mais on n'avançait pas. Aimé n’était pas très content et, passez-moi l’expression, a pété un câble dans le bus en disant : « Jean-Pierre, Jean-Pierre, on va rater la finale, tu te rends compte ? Le match le plus important de notre vie ! On va le rater ! » Je n'avais jamais vu Aimé tendu comme ça. Et il avait un peu raison. J'ai demandé au chauffeur de rouler un peu plus vite, même si celui-ci ne voulait pas : « tu comprends, j’ai mon disque. Mardi, tu ne seras plus là quand je vais me faire contrôler, je vais avoir une amende ». Enfin bref, on a rattrapé le temps perdu. Mais ça a été tendu dès le départ. Après, aux joueurs de faire le nécessaire, mais on les a mis dans de bonnes conditions. C’était un petit coup de chaud.

Avez-vous encore des images, des phrases, des mots de certains, dans le vestiaire, après ce premier sacre de la France et cette finale incroyable contre le Brésil ?

C'est l'euphorie. Aimé ferme la porte et me dit : « JB, personne ne rentre, c'est pour nous et entre nous, on reste là et tu bloques ». Donc j'ai tenté de bloquer un moment. Mais quand vous avez toutes les sommités qui arrivent, qu'elles soient de la Fédération Française de Football ou les autres grands joueurs qui veulent rentrer, c'est compliqué. J'ai tenu un moment et après, quand c’est le chef de l'Etat qui veut rentrer, on ne le bloque pas devant la porte (rires). D’ailleurs, Jacques Chirac, à chaque fin de match, il se rendait au vestiaire. Il s'arrêtait devant l'entrée, et ne connaissant pas mon nom, il me disait : « Bonjour, vous ». Et puis, avec son franc parler à lui : « où est mon maillot ? ». Son officier de la sécurité sortait un maillot de l’équipe de France, il l’enfilait. Et là, il rentrait et allait directement voir Laurent Blanc : « Où est le président ? ». Il faisait ça avec un naturel extraordinaire.

Ensuite, il y a le défilé sur les Champs Elysées. Comment cela s’est-il passé, niveau sécurité ? Un vrai défi, non ?

Cela ne m'appartenait presque plus, puisque là, c’était des cordons de gendarmes et de policiers tout autour du bus. L'idée, c'était de remonter jusqu'à l'avenue Georges V, quasiment au bout des Champs-Elysées. Mais ça a pris trop de temps. Marée humaine. On les voyait depuis le dessus du bus. Les gars tombaient dans les pommes, on leur mettait des petites claques, et ça repartait dans la foule. Cela devenait vraiment dangereux. Donc à un moment donné, on a pris la décision de sortir des Champs-Elysées, de s'arrêter.

Vous étiez au milieu des joueurs, on vous voit d’ailleurs sur les photos, n’est-ce pas ?

Oui, je faisais partie du staff à part entière et je pense que c'est pour ça que ça a matché jusqu'au bout. On mange foot, on boit foot, on dort foot. Et le staff à l'époque, ce n’était pas le staff d'aujourd'hui, où j'ai cru comprendre qu’il y a quasiment 40 personnes. Nous, on était dix. C'était une petite famille, une vraie petite famille. Je ne me suis pas cantonné à faire la police. Quand il fallait porter les malles, quand on était à l'étranger, qu'il fallait remettre les malles dans le bus et tout gérer, on donnait des coups de main. Un intendant, il y en avait un. Mais bien sûr qu'il faut donner le coup de main. On s'aide, on s'entraide. J'ai rendu service comme je pouvais, à mon niveau.

La Fédération Française vous a offert une réplique de la Coupe du Monde, non ?

Oui. Et vous n'allez pas me croire, mais elle est dans un placard. Madame, à l'époque, n'était pas très foot, donc voilà (rires). Je la sors quand il y a des Coupes du monde, quand on arrive dans le dernier carré. J'ai eu aussi quelques maillots. Celui de la demi-finale de Lilian Thuram, celui de l'Afrique du Sud de Zidane. J'en ai offert quelques-uns, dont le dernier à un de mes neveux qui avait une vingtaine d'années. Je croyais lui faire plaisir en lui laissant le maillot et il m'a dit : « Mais c’est quoi ? C'est un maillot des années 80 ? ».

Jean-Pierre Cantin se souvient de la tristesse de Lionel Letizi Copier

Avez-vous souvenir d’un moment fort vécu avec les joueurs, qui symbolisent la famille que vous étiez ?

On a eu des rassemblements de cohésion, à Tignes par exemple, lors du Noël 97, où femme et enfants étaient conviés. On passe dix jours ensemble et, pour la petite histoire, Marcus Thuram venait de naître. Le médecin avait accordé une dérogation pour qu’il puisse monter à Tignes. Quand on voit la bête que c'est aujourd'hui (rires). C’était une aventure extraordinaire. Et on y était. Le truc, c’est ça : on y était !

Vous avez vécu beaucoup de bons moments, mais aussi quelques mauvais : quand la liste passe de 28 joueurs à 22, avant le mondial 98, par exemple ?

Aimé leur explique qu’ils ne font pas partie du groupe. Dans la nuit, Lionel Letizi vient frapper à ma chambre. Il me dit : "est-ce-que tu peux me ramener ?" Je ne peux pas attendre demain, je m'en vais. D'autres sont venus se faire récupérer par des amis. Lionel Letizi, il était à Metz à l'époque. Je l'ai ramené chez lui dans la nuit. On est parti à minuit. Là, c’'est un voyage très long, il avait les larmes aux yeux. On essayait de parler de tout et de rien. On est arrivé chez lui à 3 h du matin. Il me dit : "JP, je ne me rappelle plus du code de l'alarme". Le pauvre, il était effondré. Il tape le code, la maison qui sonne de partout et les collègues qui arrivent. C'est une catastrophe. Je dors 2h sur place et je repars le matin parce que le lendemain, avec les médias, c'était l'effervescence pour l'explication de la liste.