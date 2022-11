Djibril Cissé avec Henri Émile, sélectionneur adjoint puis manager des Bleus durant plusieurs Coupes du Monde

Vous avez notamment été sélectionneur adjoint de Michel Hidalgo : comment qualifiez-vous votre relation ?

Elle est fusionnelle. C’est mon ami et mon maître. Mon ami, parce qu’on s’est bien connu, on savait tout l’un de l’autre, même si on s’est connu tardivement. Et mon maître, parce qu’avant tous les rassemblements de l’équipe de France – à ce moment-là, j’étais sélectionneur adjoint des Espoirs pendant huit ans – Michel, qui était superstitieux, voulait qu’on passe la soirée ensemble, qu’on dîne ensemble, dans le même restaurant, à Paris, rue du petit Montpensier. Et là, il se livrait totalement. Beaucoup de choses m’ont influencé, par rapport à ce qu’a été ma carrière ensuite : sa philosophie du jeu, son choix des hommes, son idée de l’individu qui passe avant tout… ce sont des choses fortes qui m’ont marqué.

A vos yeux, quel est le rôle du sélectionneur adjoint ?

C'est quelqu'un de confiance qui est au courant de tous les soucis du sélectionneur et qui est là, non pas pour lui donner des conseils, mais pour lui dire ce qu’il ressent, de manière que le sélectionneur aient plusieurs éléments dans sa réflexion pour faire son choix. Choix qui devient celui de l’ensemble du staff. On peut ne pas être d'accord sur une décision qui est prise, mais officiellement, on doit la partager, sinon on n'a pas sa place comme adjoint.

Constituer une liste, un travail minutieux et périlleux selon Henri Emile Copier

En tant qu’adjoint, quel genre de mission très spécifique a pu vous confier un sélectionneur ?

Aimé Jacquet voulait que je sois avec lui quand il allait voir un joueur. Il partait de l'idée : je vais livrer mon message et, après, c'est à toi à l'entretenir. C'est à dire que lui, ça n’était plus son problème. Je pense à Eric Cantona, par exemple. Quand il a été le voir pour lui dire : « Je ne te prends pas pour l’Euro en Angleterre, parce que pendant la suspension, c'est Zizou et Djorkaeff qui ont été maîtres du jeu. Par contre, si tu veux jouer avant-centre - Jean-Pierre Papin étant blessé à l'époque - c'est jouable ». A ce moment-là, Eric avait dit non. Après, je devais continuer à entretenir ce rapport avec Eric. Bon, ça n'a pas marché à la fin, mais c'est un exemple. J’aime bien le terme de complicité, avec le sélectionneur. Il y a eu une complicité, et les joueurs le savent.

Aimé Jacquet (à gauche) avec Henri Emile (centre) et Philippe Bergegôo © AFP - Gabriel Bouys

Quand j'étais à l'étranger, le soir après un match, je voulais toujours dîner avec le joueur et son épouse. Pourquoi ? Parce qu’en se connaissant mieux, je savais qu'ensuite, dans des rassemblements ou dans une phase finale, le fait de connaître la femme aide à mieux gérer le joueur. Parce qu'il y a d'autres rapports qui se créent à ce moment-là.

L’adjoint a-t-il le bon rôle ?

Oui, bien sûr ! La preuve. Normalement, j’aurais dû être remercié quand Henri Michel a été licencié, puisqu’on nous appelait Starsky et Hutch, tellement on était liés. Mais c'est Michel Platini qui lui a succédé et qui m'a imposé auprès de Fournet-Fayard. Il a dit : "Je ne prends l'équipe que si « Riton » est avec moi". Après, c'est lui qui a démissionné. Moi, j’ai dû en faire six des sélectionneurs. Avec chaque fois des expériences nouvelles, mais avec une même une même approche du rôle.

Un joueur qui a bluffé Henri Emille : Zinédine Zidane Copier

Avez-vous déjà couvert des joueurs, des comportements ?

Je n'ai pas toujours tout dit, oui. Parce que je pense que le sélectionneur, lui, doit rester dans son rôle de réflexion. On voit l'importance du temps passé dans l'observation des vidéos, par exemple, comme avant la finale de la Coupe du monde 98, avec les Brésiliens qui ne suivaient pas leur joueur sur les coups de pied arrêtés. Cela a d’ailleurs été déterminant pour la finale, donc il faut que le sélectionneur soit pris par son rôle. Or, il y a des choses qui se passent à côté, des bouderies pour tel ou tel truc, parce qu’on pense que deux entraînements dans la journée, c'est trop, par exemple. Ce n'est pas au sélectionneur de régler ces problèmes. Là, c'est aux adjoints de convaincre les joueurs du bien fondé de telle ou telle chose.

Henri Emile lors d'un footing avec les Bleus, Didier Deschamps, Laurent Blanc ou encore Zinédine Zidane notamment © AFP - Gabriel Bouys

Votre premier mondial en tant qu’adjoint, c’est en 1986 : avez-vous un souvenir marquant qui illustre votre relation avec les joueurs ?

Avec Jean-Pierre Papin, qui avait manqué son premier match contre le Canada, et qui après se retrouve plus ou moins remplaçant. Ce n'était pas évident d'arriver à le convaincre qu'il ne fallait pas qu'il lâche quoi que ce soit, que chacun avait son heure dans une compétition. Il y a également Joël Bats qui, après sa blessure, a la décision de jouer. On le voit bien dans le film d'Adolphe André, je suis à côté de lui et il me dit : "Riton, vous me faites confiance ? Vraiment, je peux compter sur votre confiance ?". C'est important, à ce moment-là, d'être proche et de pouvoir transmettre à l'entraîneur que le joueur est sûr de lui et veut aller au bout, même si on avait un doute, parce que c'est vrai qu'il était blessé.

La meilleure sélection française de l'histoire selon Henri Emile Copier

Au moment de la constitution d’une liste, quel est le rôle de l’adjoint ?

En dehors de Laurent Blanc qui était plus proche de Jean-Louis Gasset pour ça, chaque sélectionneur nous demandait de faire notre propre liste. Aimé, par exemple, pour la Coupe du Monde 98, nous avait demandé une liste à Roger Lemerre, à Philippe Bergerôo, et à moi. On devait justifier nos choix. C’est normal. Ce n'est pas le supporter qui est au bar et qui fait son équipe. Là, vous connaissez bien les joueurs. On sait ceux qui sont en forme, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont un souci. Même si, des fois, tu peux prendre un joueur blessé, comme Henri Michel qui avait pris Platini au Mexique, parce même blessé, c’était le meilleur. Il avait un tendon d’Achille qui sifflait, il ne s’entraînait qu’à moitié et avait une chaussure toujours ouverte derrière. Mais même comme ça, c’était un joueur trop important. Moi, par exemple, on disait que Youri Djorkaef était mon fils. J'ai toujours aimé Youri dans la maîtrise technique qu'il avait dans les 16,50 mètres. C’était donc un des premiers joueurs que je mettais, parce que son efficacité m’a toujours emballé.

Avez-vous passé plus de temps avec l’équipe de France qu’avec votre épouse ?

Ah oui ! On l’a souvent dit avec Aimé. D'ailleurs, si on avait été éliminé à la Coupe du monde, on avait décidé de l’endroit où on irait pour disparaître des écrans pendant un certain temps. On était plus souvent ensemble qu'avec nos épouses. Mais moi, il n’y avait pas que l’équipe de France, il y avait le travail d'un entraîneur national, avec les stages d'entraîneur, les recyclages et les actions dans les régions. Ce sont des boulots où vous êtes très, très souvent dehors. Ce n'est pas évident pour la femme. Mais après, il y a tellement de belles choses qu'on a pu vivre… parce que dans les phases finales, on a souvent associé les femmes dans des voyages pour être proches de nous, ce qui est nécessaire, pour les joueurs surtout. Donc, partant de là, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, et qui font que les souvenirs restent bons. Je l’espère, du moins (sourire).

Henri Emile (à droite) avec René Girard (centre) et le sélectionneur Roger Lemerre (à gauche) lors de l'Euro 2000 © AFP - Olivier Morin

Et la relation que vous avez nouée avec les Bleus, en équipe de France, s’est-elle poursuivie dans le temps ?

Plusieurs joueurs m'ont appelé pour me dire : "Je suis en réflexion par rapport à cette proposition de club. Qu'est-ce que tu en penses ?". Je pense aussi à des joueurs qui voulaient annoncer leur retraite. Plusieurs fois, j'ai pu dire de ne rien déclarer aux médias, de prendre du recul, de laisser passer un mois ou deux. Et de voir ensuite si le corps permet de continuer ou pas. Je disais : "Ce n'est pas le mental qui doit décider parce que tu as la chance de faire le plus beau métier du monde. Ce qui est important, c'est ton corps. Est-ce que ton corps te permet de pouvoir rester avec les sacrifices que ça demande au plus haut niveau ?". Platini, par exemple, n'a pas supporté de continuer à faire des efforts d'avant saison. C'est pour ça qu'il a arrêté assez tôt sa carrière. Il aurait pu faire trois ou quatre ans de plus s'il avait voulu, mais il n’avait plus envie, il n'avait plus envie de forcer. Il n’aurait voulu que les matchs, mais ce n’était pas possible. Ce n'est qu'un avis. Après le joueur en fait ce qu'il veut. J’ai eu quelques cadeaux, pour me remercier de tel ou tel truc. Je me rappelle avoir reçu de Marcel Dessailly une caisse de vin, pour un service que je lui avais rendus dans le cadre du stage. Ce sont des petits gestes, mais c'est important.

L’entraîneur adjoint est donc un confident et la relation peut devenir très forte, n’est-ce pas ?

Oui, au jour de l'an, je reçois beaucoup de voeux. Mais même mon anniversaire, il y a quelques joueurs qui ne l'oublient pas. En 86, par exemple, on a fêté mon anniversaire dans l'avion. C'était le 14 mai, en partant de Paris pour aller au Mexique. La veille au soir, on l'avait fêté. On était allé faire un tour au Lido. Et on l'avait fêté de nouveau dans l'avion. Les joueurs m'avaient fait un cadeau, avec un gâteau qui avait été commandé par l'agence qui organisait le voyage. Ce sont des trucs qui marquent quoi. Didier Deschamps, par exemple, il n'oublie pas mon anniversaire ! Alors c'est facile, son fils est né le 14 mai aussi. Mais il n'oublie pas (rires).