Djibril Cissé avec Jean-Marcel Ferret, ancien médecin des Bleus

Lorsque vous devenez médecin des Bleus, vous êtes celui de l'Olympique Lyonnais, n'est-ce pas ?

J'ai été médecin de l'Olympique Lyonnais de 1976 à 2008? Et quand j'ai commencé à l'OL, je m'occupais de nombreux sportifs et j'ai été en contact avec le district du Rhône puis la Ligue Rhône-Alpes, et j'ai fait mes classes au niveau des sélections régionales. Et puis un beau jour, quand mon prédécesseur a demandé à arrêter parce qu'il ne pouvait plus étant donné ses obligations universitaires, Gérard Houllier, qui était à l'époque sélectionneur, m'a appelé en me demandant : "je pense que t'es le plus qualifié pour prendre l'équipe de France". Ce n'est donc pas un nom qu'on tire d'un chapeau, c'est toute une évolution. Je lui ai dit que j'étais fier. Là, c'est un rêve qui se réalise. Mais la première question que vous vous posez, c'est : est-ce que je serai à la hauteur ?

Jean-Pierre Papin m'a dit : "c'est bon, doc. Tu n'est pas chat noir"

Parce que c'est une immense responsabilité ?

C'est un honneur et c'est une très grande responsabilité, notamment lors d'une Coupe du monde et notamment avec la confiance que m'accordait Aimé Jacquet. Il y a toute la préparation médicale, que les gars ne soient pas blessés, qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, mais il m'avait également chargé d'être responsable de toute la préparation athlétique et physiologique. Et ça, j'avoue que c'était une responsabilité qu'on ne donne plus aux médecins. Donc là, c'est une responsabilité énorme et je dirais que je n'ai pas de regrets.

Quelles sont vos impressions en arrivant en équipe de France ? Professionnellement et humainement.

En arrivant en équipe de France, j'ai découvert un peu, à un degré moindre, ce que j'avais découvert à l'Olympique Lyonnais, c'est à dire peu ou pas de dossiers médicaux. On arrivait en stage, on faisait le tour des joueurs. Je ne dirais pas que c'était amateur, mais c'était un peu de la bobologie. J'ai dit : moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Ma spécialité, c'est médecin du football. Il faut que je connaisse les joueurs. Il faut qu'on qu'on fasse des dossiers, qu'on ait des suivis, de manière à pouvoir être une aide pour le coach et surtout bien connaître les joueurs pour en tirer la quintessence. Dans l'esprit d'une éthique correcte, évidemment. Donc il a fallu jeter les bases de tout ça. Et j'avoue que l'élimination contre la Bulgarie a permis de faire table rase de tout ce qui se passait et de repartir sur de nouvelles bases, avec Aimé, avec qui j'avais déjà travaillé et avec qui on a une relation de confiance absolue, qui a fait qu'on a pu travailler vraiment dans de très bonnes conditions et mettre en place ce qu'on avait envie de mettre en place.

J'ai allié mes deux passions : mon amour pour la médecine et ma passion pour le football.

Le docteur Jean-Marcel Ferret (G) prend le pouls de l'attaquant auxerrois, Stéphane Guivarc'h, à Tignes, en mai 1998 © AFP - Gabriel Bouys

Et humainement, que ressentez-vous quand vous débarquez ?

J'ai eu une très grande chance dans ma vie. J'ai allié mes deux passions : mon amour pour la médecine et ma passion pour le football. Donc ça, je crois que c'est le rêve de tout être humain. Mais en équipe de France, ce que j'ai découvert, c'est que la grande erreur à ne pas commettre est d'être supporter. Quand vous rentrez dans une équipe professionnelle et à fortiori avec les Bleus, avec l'équipe de France, je crois qu'il faut mettre de côté son côté supporters. Si vous commencez à admirer les joueurs, je crois que c'est une erreur. Il faut rester très professionnel en regardant les matchs ou les entraînements. C'est quelque chose de capital.

Et puis, médecin d'une équipe professionnelle, c'est un peu difficile parce que vous êtes médecin des joueurs, mais vous êtes aussi médecin de la fédération ou médecin du club. Donc vous êtes dans une position un petit peu instable, sur une corde raide, et il faut savoir faire la part des choses. Ne pas être trop près des joueurs pour avoir un jugement dans le diagnostic et dans les traitements qui soit efficace, et ne pas non plus être complètement inféodé à votre employeur. Il faut que le médecin garde sa libre indépendance dans les statuts, au niveau du Conseil de l'ordre, je dirais. Et ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas avoir des relations amicales avec les joueurs, sinon ça peut rapidement poser problème. Vous devez être un technicien du football, technicien dans la pathologie, technicien dans la physiologie, etc.

Il me fallait un panel d'examens sur une quarantaine de joueurs sélectionnables ou susceptibles d'être sélectionnés.

Pas trop proche des joueurs, donc, mais suffisamment pour qu'ils vous fassent confiance, non ?

Le point capital, effectivement, c'est le fait de pouvoir obtenir leur confiance. Quand j'ai commencé à l'Olympique Lyonnais, il n'y avait pas de médecin, donc les joueurs n'avaient pas l'habitude de consulter. Pour une raison simple : à l'époque, les salaires étaient petits et ils voulaient à tout prix ne pas perdre leur place. Parce que si un remplaçant prenait leur place et était meilleur, ou au moins du même niveau, ils risquaient de perdre beaucoup financièrement. Les joueurs s'accrochaient, donc ils consultaient vraiment au dernier moment. Quand ils avaient des bobos, ils attendaient que ça s'aggrave. Pour consulter, il a fallu faire admettre que, au moindre bobo, il fallait consulter de manière à prévenir et empêcher que ça s'aggrave. Et puis, quand on a commencé à faire des tests physiologiques, les joueurs ont eu peur. Il a fallu leur faire comprendre que c'était pour eux et qu'il y avait également un secret professionnel, même vis à vis de l'employeur, même vis à vis du coach sur certains problèmes. C'est là ou le rôle du médecin est un petit peu difficile. Secret professionnel, mais en même temps, médecin du club, médecin de la fédération... il faut savoir un peu jongler avec ça. Mais je dirais que dans le rapport avec les joueurs, effectivement, il faut obtenir la confiance.

Lors de la Coupe du Monde 98, vous avez déjà cinq ans d'expérience avec les Bleus. Du coup, pas trop de pression, si ?

La préparation de 98 était quelque chose d'extraordinaire. C'est à dire que le championnat d'Europe en Angleterre, en 1996, nous avait laissé un goût amer. Un goût d'inachevé. On s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Donc nous avons décidé, avec Aimé Jacquet, de faire tout ce qu'il fallait pour qu'on n'ait pas de regret. Moi, j'ai dit qu'il me fallait un panel d'examens sur une quarantaine de joueurs sélectionnables ou susceptibles d'être sélectionnés. Et là, nous avons, grâce au soutien de la Fédération, pu mettre en place un certain nombre de tests. Il y a même eu un stage organisé spécialement à Clairefontaine sur une petite semaine. Ensuite, j'ai été complètement détaché, à partir de janvier 98, auprès de l'équipe de France, de manière à suivre tous les bobos qui pourraient arriver.

Jean Marcel Ferret décoré par Jacques Chirac de l'Ordre National du Mérite, en septembre 1998 © AFP - Gabriel Bouys

Je me suis beaucoup déplacé. Je suis allé à Madrid, à Milan, à Munich, etc Aussitôt qu'un joueur avait un petit pépin, il était important de savoir ce qu'il en était, comment il était pris en charge et si ce n'était pas susceptible d'entraîner des complications pour la Coupe du monde.

Et pendant la compétition, lorsque vous êtes en vase clos : quelles est votre place, votre position, notamment auprès du coach ?

On vit complètement en autarcie. Le staff médical, on est omniprésent, on est au milieu des joueurs, on mange avec eux, on les accompagne chaque fois. Quand il y a des petits bobos, il y a la salle de soins qui est la salle où tout le monde discute. C'est une salle importante. C'est une salle vivante. On est omniprésent, on vit deux mois complètement avec eux : un mois de préparation et un mois de compétition. Avec le staff de 98, on avait une réunion le matin, on avait une réunion le soir. Un débriefing pour préparer le lendemain et faire le tour de tous les petits problèmes, de tous les petits bobos. Et surtout, en 98, on avait préparé un canevas pour toute la compétition, jusqu'à la finale, avec Aimé, Henri Emile, Philipe Tournon : les heures de lever, les heures d'entraînement, les points presse, etc. Tout était prévu d'avance.

Vous étiez aussi très proche des joueurs ?

Il y a eu une vraie complicité, en 98, entre le staff et les joueurs. Une espèce d'osmose. Didier était le capitaine, sur et en dehors du terrain. Par exemple, on fonctionnait sous forme de buffet, au moment des repas. Et une fois, je n'avais pas eu le temps de passer pour vérifier le buffet, et je me rappelle que Didier était venu me chercher, il m'avait dit : viens vite ! Le chef cuisinier avait mis de la charcuterie, des trucs qu'il fallait pas, qui ne plaisaient pas à Didier et qui me plaisait pas non plus (rires). Donc je suis allé, et j'ai tout enlevé.

En 98, vous avez eu à gérer deux blessures, notamment : Guivarc'h et Dugarry. Compliqué ?

Effectivement, on perd deux attaquants sur les deux premiers matchs. Stéphane Guivarc'h pour un problème de genou. Donc là, ce qu'il faut, c'est faire un diagnostic très précis, le plus vite possible. Diagnostic sur le terrain et sortie immédiate, puisque la blessure était quand même d'une certaine gravité. Ensuite, on conforte à l'IRM qui est incontournable, et il faut savoir ce qu'on est capable de mettre en place, pour que le sujet reprenne le plus rapidement possible. Pour Christophe Dugarry, c'était un peu plus sérieux et là, il y avait un petit point d'interrogation et la question était de savoir si on le gardait avec nous ou pas. Il faut toujours, quand un joueur est blessé assez gravement, lui donner un challenge. Et le challenge avec Christophe a été le suivant : on lui a dit "tu as marqué le premier but de la Coupe du monde, tu vas marquer le dernier en finale". Et ça a failli arriver. Je ne sais pas si vous rappelez mais, à 2-0, il se présente un peu seul devant le gardien, il va pour frapper. Et puis, il fait une espèce de louche qu'il loupe complètement et le gardien la prend. Mais à quelque chose près, on avait gagné. (sourire). Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment de la finale, tous les joueurs étaient capables de rentrer. Mais les kinés ont aussi fait un travail fantastique : le duo Philippe Boixel / Frédéric Mankowski.

Vous avez soigné Séphane Guivarc'h et Christophe Dugarry, mais avez-vous été aussi leur confident ?

Dans une compétition comme une Coupe du monde, quand un joueur est blessé assez sérieusement, il se pose des questions et voit les choses un peu en noir : est ce que je vais rejouer ? Et là, le rôle du staff médical, pas seulement le médecin, c'est de rassurer, de ne pas cacher et de toujours donner un challenge. Et puis bien sûr, le staff technique surenchérit là dessus. Avoir le même objectif, la même vision des choses et parler aux joueurs toujours dans le même sens.

Quel est votre plus grand souvenir de ces deux mois ensemble ?

Mon plus grand souvenir ? Je dirais que c'est contre le Paraguay, ça a été vraiment une délivrance. C'est cette délivrance là qui m'a fait peut-être, le plus grand bien. Après, bien sûr, l'apothéose, la finale, même les Champs Elysées, la réception, l'Élysée. Mais je dirais que quelque part, c'est un peu du bling bling (rires). Puis il y a toutes les petites anecdotes, les petits trucs avec certains joueurs, la relation avec Christophe. Il n'y a pas un souvenir, c'est un ensemble de choses.

Jean-Marcel Ferret avec Aimé Jacquet © AFP - Gabriel Bouys

Aimé Jacquet, vous en parlez beaucoup et avec admiration : jusqu'à quel point a-t-il compté pour vous ?

J'ai une relation très spéciale avec Aimé, c'est lui qui m'a tout appris dans le football. En 1976, il prend les rênes de l'Olympique Lyonnais. Il était au centre de formation, avant, et il a toujours été un visionnaire. Rapidement, il demande à l'adjoint aux sports de la ville de Lyon de l'époque, qui se trouvait être mon maître en médecine, de lui conseiller un jeune médecin qui connaît bien la traumatologie, mais également la physiologie pour l'aider dans les entraînements, dans la diététique, et dans tous les aspects qui peuvent concerner la médecine du sport. Ça vient comme ça. J'avais une trentaine d'années. Et là, j'ai rencontré Aimé. Il m'a tout de suite mis au parfum en me disant : "Doc, n'attendez aucune reconnaissance des joueurs. Quoi que vous leur fassiez, n'attendez aucune reconnaissance des joueurs et aucune reconnaissance du milieu. Si vous mettez ça en tête, vous vivrez bien. Si vous le faites pas, vous en souffrirait beaucoup".

Selon vous, qu'est-ce qui a permis à Aimé Jacquet d'être sacré avec les Bleus ?

Ce qui a conduit Aimé au sacre, au sacre suprême, on peut dire que c'est sa rigueur, son sens du travail. C'est un gros bosseur, un gars qui a cru beaucoup dans le travail. Son côté managérial, aussi. Il a su s'entourer, à mon avis, des bonnes personnes. Et a su en écarter d'autres. Je pense que c'est un très grand bonhomme. Il n'a pas dû dormir beaucoup pendant la Coupe du monde, il revoyait les matchs tout de suite après. Je pense que toute la nuit, il prenait des notes. Ce qui l'a desservi, c'est son côté peu médiatique. Quelqu'un qui reste les pieds sur terre. Et ça, ça ne plaisait pas à certains médias parisiens. A tel point qu'il y a eu une grosse pression de certains lobbies et médias pour prendre un autre entraîneur, juste avant la Coupe du monde.

Avez-vous une anecdote mémorable, avec Aimé Jacquet, durant cette période ?

Il est stéphanois, je suis lyonnais, donc on s'est toujours tiré la bourre un peu là dessus. Et on faisait très souvent des footings le matin, avant le petit dej. Comme dit Aimé, le petit jeu, ça se mérite, donc il faut faire quelque chose avant. Et Manu de Faria, notre intendant, nous préparait des maillots : il y avait toujours un maillot jaune, un maillot bleu et un maillot vert. Et chaque matin, Aimé me donnait le maillot vert. Je disais : "Mais je ne peux pas mettre un maillot vert. C'est pas possible, si quelqu'un me voit avec un maillot vert. Qu'est ce qu'il va penser ?" Et puis, un beau jour de 98, l'AS Saint-Etienne était en très mauvaise posture. Ils étaient au fin fond de la Ligue 2, et ils risquaient de descendre en National. Et je dis à Aimé : "aujourd'hui, si ça permet à l'ASSE de se sauver, je cours avec le maillot vert". J'ai couru avec lui, avec le maillot vert, et ils ne sont pas descendus en National. Voilà, c'est une anecdote que j'aime bien (rires). Finalement, j'ai fait une carrière avec beaucoup de Stéphanois : Robert Herbin, Jacques Santini. On a eu Aimé, bien sûr. On se tirait la bourre, mais gentiment. C'était assez sympa, finalement.

En Corée du Sud, en 2002, le docteur Ferret fait le point devant les médias sur la blessure de Zidane © AFP - Patrick Hertzog

Le mondial 98 est un grand souvenir, celui de 2002 beaucoup moins. Avant qu'il ne démarre, la blessure de Zidane le 26 mai : elle conditionne tout ?

Effectivement, match amical contre la Corée du Sud. Il faut savoir que Zidane nous avait rejoint très peu de temps avant puisqu'il n'a pas fait la préparation avec nous. Et 48h après son arrivée, il joue ce match. Au départ, je n'étais pas très chaud, parce qu'il venait d'arriver, il y a le décalage horaire, la fatigue. Et finalement, lui, il voulait jouer à tout prix parce que c'était le dernier match avant notre entrée en compétition. On a négocié et on a dit : il joue une mi-temps. Malheureusement, il se blesse en première mi-temps. Cette Coupe du monde était mal partie. Ça a été assez effroyable dans le sens où les médias nous sont tombés dessus de manière incroyable avec cette blessure. A chaque fois, les paparazzis bloquaient la voiture pour le prendre en photo. Il a rejoué 17 jours après cette blessure. Sur le plan médical, c'était un exploit, sur une blessure qui demandait à priori au moins 28 jours.

Les paparazzis bloquaient la voiture pour prendre Zidane en photo !

Cette Coupe du monde a été l'antithèse de ce qui s'est passé en 98. On n'a pas été bons. Mauvaise préparation, mauvaise gestion, tous ces petits détails ont fait que on n'était pas au niveau, alors qu'on avait le meilleur buteur du championnat français, le meilleur buteur du championnat italien, le meilleur buteur du championnat anglais. On n'a pas marqué un but. On pouvait avoir des regrets. Beaucoup de choses nous ont échappés.

On est arrivé à cette compétition avec des joueurs fatigués, très fatigués. Ça, je l'avais dit quand on a fait les premiers tests qui n'étaient pas bons du tout et on est arrivé avec des joueurs qui n'étaient pas au bout du rouleau, mais certains étaient blessés et n'avaient pas fait la préparation à cause de cette blessure. Le staff médical ne maîtrisait plus rien. Le leitmotiv avant de partir de France était : en route pour la deuxième étoile. Je pense qu'il y a eu un défaut qui est bien français : on s'est cru meilleurs ! On a joué au coq, au fanfaron et on n'a pas fait le B.A.BA. Globalement, on s'est cru trop beau. L'autre élément capital, c'est la perte de Didier Deschamps et de Laurent Blanc, qui étaient deux leaders incontestés dans le groupe. Et on les perd tous les deux, ça a été une perte irréversible.

J'ai mené une vie de fou pendant plus de dix ans

Ca restera l'aventure de votre vie, avec ses bons et ses moins bons moments ?

Ça a été une période fantastique ce ma vie. J'ai mené une vie de fou pendant plus de dix ans, puisque je gérais à la fois l'Olympique Lyonnais et l'équipe nationale, et sur le plan familial, il faut être bien accompagné, parce que j'ai été peu présent, à ce moment-là. Mes enfants ne m'en tiennent pas rigueur. Je leur rends bien, maintenant. Il y a un temps pour tout. J'ai sacrifié une partie de ma famille à mes passions. Et maintenant, j'essaye de le rendre à mes enfants et surtout à mes petits enfants. Je n'ai aucun regret. Avant l'aventure sportive, cela a été une aventure humaine. Aujourd'hui, on peut le regretter, l'aventure humaine passe parfois au deuxième plan. Nous, tout ce qu'on a vécu, les rapports humains, c'était fantastique. Ce n'est que du football, mais un entraineur argentin a dit cette chose magnifique : le football est la chose la chose la plus importante, parmi les choses qui n'ont pas d'importance.