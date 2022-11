Djibril Cissé avec Thierry Cambon, ancien ostéopathe des Bleus

Qui vous propose les Bleus, en 2010 ?

Qui a soumis l'idée ? C'est Laurent Blanc, dont je m'occupais alors qu'il était en fin de carrière à Manchester. Et celui qui m'a appelé, c'est le médecin qui venait d'être nommé, c'est à dire docteur Fabrice Bryand. Laurent lui a demandé de me contacter. Nous étions en vacances, avec mon épouse et les enfants, et il m'a appelé alors que j'étais en Corse à Saint-Florent. Je ne le connaissais pas. J'ai cru qu'un ami me faisait une mauvaise blague parce qu'il m'a juste dit que Laurent lui avait demandé de me contacter pour savoir si je voulais être son ostéopathe pour le staff. Et il se trouve que le week-end d'avant, j'étais avec Laurent. On s'était vus pour les 20 ans de mariage de Franck Passi et il ne m'avait rien dit du tout, donc forcément. Mais à posteriori, c'était parce qu'il ne voulait pas du tout mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Donc j'ai cru que c'était une blague. Et au bout de trois jours, j'ai eu Laurent au téléphone qui était mort de rire. Enfin bon, ça s'est fait comme ça (rires).

Quel sentiment ressentez-vous quand la porte des Bleus s'ouvre ?

On ne dort pas bien. J'ai passé une nuit à tourner en rond. Et puis après, de toute façon, je ne peux pas inventer quelque chose. J'y suis allé dans l'état d'esprit de faire ce que je savais faire, mais avec beaucoup de fierté, vu que c'est pour son pays. On va s'occuper des joueurs qui représentent notre pays. Donc forcément...

Etait-ce un rêve ?

Très sincèrement, non. J'étais à 10 000 lieues d'avoir cette idée qui me traverse l'esprit. C'était vraiment une surprise. C'est pour ça que j'ai cru que c'était une blague que mes potes me faisaient. Je ne pensais pas du tout que Laurent ferait appel à mes services, mais c'est effectivement une joie intense. Travailler pour son pays, c'est unique. J'ai bien conscience que c'était un privilège, avec l'élite des joueurs de foot. Moi qui, pendant six ans, ai porté les couleurs du Montpellier La Paillade. Le foot est l'une de mes deux passions, la seconde étant le ski et les sports de glisse en montagne, j'étais donc plus que ravi, c'était noël !

Vous souvenez-vous de votre arrivée à Clairefontaine ?

Oui. Impressionnant. On voit le bâtiment, on pense à 98, on ouvre la porte et on se dit : "mais attends, c'est toi qui es là ?". Puis on fait quelques pas. Il y a des bruits, parce quele parquet de Clairefontaine craque, et moi je marche et j'entends le crac, le plancher tout en bois magnifique, un parquet à la française. Je me regarde et je me dis : "Bon bah, t'es là hein...". Et puis quand on reçoit la tenue, le paquet, on se dit que c'est pour de bon. Ça fait tout drôle, surtout quand on n'y pensait pas au préalable.

Et quand les joueurs débarquent, vous voyez tous les corps dont il va falloir s'occuper ?

Ce n'est pas vraiment ça, parce que dans mon approche, je travaille avec des hommes avant de travailler avec des athlètes. L'ostéopathie, c'est vraiment global. C'est un travail de rééquilibrage entre le corps et l'esprit. Donc je ne vois pas que des corps, on voit des hommes et on essaye de les maintenir en permanence dans l'équilibre, dans leurs fonctions, pour qu'il soient opérationnels. Le but du jeu, pour tout le staff médical, c'est de faire en sorte que dans nos pratiques différentes, on puisse mettre à disposition en permanence le maximum de joueurs pour que le sélectionneur puisse disposer de ses recrues.

Thierry Cambon avec Laurent Blanc - Thierry Cambon - FFF

Qui a introduit l'ostéopathie en équipe de France ?

C'est Philippe Boixel qui a eu le privilège d'intégrer le staff des Bleus, à la demande des joueurs ! Au départ, les ostéopathes, c'était un peu compliqué, c'était un peu les sorciers. Et Philippe Boixel, qui était un des pionniers de notre profession, recevait beaucoup de joueurs, à Laval je crois. Et en fait, le métier d'ostéopathe n'est pas la même chose du tout que le métier de kinésithérapeute, pas plus que celui de médecin du sport, c'est donc complémentaire, ça fait le lien entre tout. Et je crois que quelques joueurs cadres sont montés au créneau et ont demandé à ce que Boixel soit intégré dans le staff, et ils ont eu gain de cause.

En tant qu'ostéopathe, à quel moment intervenez-vous, dans le processus médical ?

Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler déjà sur une approche posturale. C'est à dire que dans la mesure où le joueur, donc l'homme, est dans un fonctionnement équilibré, il faut à tout prix et en permanence lui permettre d'être à 100% opérationnel dans sa fonction physique. Et quand on sait qu'il peut y avoir des causes qui ne sont pas physiques mais qui peuvent avoir un impact sur la fonction physique, c'est exactement à ce niveau là que j'interviens. C'est à dire travailler au niveau de la posture pour les maintenir dans un système de postures et de réflexes automatiques, tout en étant en accord avec la fonction des systèmes autonomes qui gèrent les fonctions digestives, viscérales, émotionnelles et tout ce qui peut être secondaire, comme des troubles dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je le répète souvent : avant de travailler avec des joueurs, je travaille avec des hommes.

Il peut y avoir des problèmes émotionnels qui ont un impact sur la vie de tous les jours d'un homme. Et cet homme, s'il est sportif de haut niveau, ça va avoir des répercussions sur ses capacités physiques. Parce que quand il est sur un terrain, s'il n'est pas à 100% parce qu'il est perturbé, il peut y avoir des problèmes physiques qui arrivent : des claquages, des déchirures ou tout simplement des problèmes de posture.

Vous travaillez main dans la main avec tout le staff médical ?

Dans le cas de 2010-2012, dans le staff médical de Laurent Blanc, il y avait Fabrice Briand, le médecin du sport, et trois kinés : Alain Soultanian, François Darras et Jacques Thébault. Jacques Thébault, Bordeaux, François Darras, kiné historique de Guy Roux à Auxerre. Il a travaillé 27 ou 28 ans avec lui, main dans la main. Et Soultanian, dit "Muso", 40 ans, quasiment, à l'Olympique de Marseille. Donc forcément, des gars qui ont de l'expérience, de la pratique. Et moi, je fais le lien avec eux et avec Fabrice pour que, en permanence, les joueurs soient au mieux possible.

Thierry Cambon : Beaucoup de boulot après Knysna, auprès des joueurs notamment Copier

Après Knysna, vous repartez presque de zéro, vous écrivez une nouvelle page, n'est-ce pas ?

Compliqué, oui. Au début, on a certains joueurs qui sont là, d'autres qui n'y sont pas, vu qu'il y a des sanctions. On ne repart pas de zéro, parce que l'équipe de France est une institution vieille comme le monde. En revanche, on essaye de redonner à la vie de ce groupe certaines choses, c'est la fonction de Laurent, de redonner un mode de fonctionnement. Alors quand je dis Laurent, il ne faut pas oublier Jean-Louis Gasset, bien sûr. Il sont inséparables. Et à l'époque, il y avait aussi Philippe Lambert, le préparateur physique. Donc le staff technique insuffle quelque chose dans le travail, dans la façon d'appréhender les événements. Et nous, médicaux, on est là pour faire en sorte que le staff technique dispose de tout l'effectif.

Parmi les joueurs, vous en connaissiez ?

Professionnellement, je les découvre presque tous, en ce qui me concerne. Les autres qui sont affiliés à des clubs, ils en connaissaient certains. En revanche, on ne crée rien, ça se fait tout seul. C'est quelque chose qui est assez spontané. Le courant, il passe ou il ne passe pas. Et puis vous savez, tous les joueurs avaient plus ou moins l'habitude de travailler avec des ostéopathe ou des kinés qui pratiquent des techniques de manipulation. Donc, dans notre façon de procéder, on mettait des emplois du temps sur fichier, sur sur un panneau, et chaque joueur qui désirait venir se faire soigner marquait son nom. Le premier jour, il y a eu trois ou quatre joueurs qui sont venus. Et puis le deuxième jour, il y en a eu sept ou huit. Et puis, apparemment, le bouche à oreille fait que. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'être vite à fond. Je pense que les joueurs ont bien adhéré. J'avais de sacrées journées. Au bout de trois jours, Laurent m'a dit : en voyant ton planning, je pense que tu es adopté.

L'ostéopathie séduit de plus en plus les footballeurs selon Thierry Cambon Copier

Qui est venu vers vous en premier ?

Le premier, ça a été Karim Benzema. Et le second, Hatem Ben Arfa. A l'époque, Karim est jeune, il n'a que 21 ans. Mais il a déjà compris. Et la preuve, il a tellement compris et bien intégré que, quelques années plus tard, il est bien. Et même plus que bien (rires).

Vous étiez très occupé, du matin au soir ?

On est là pour eux, 100 % du temps. C'est à dire matin, midi et soir. Et même la nuit. Si certains ne sont pas bien, ils téléphonent et on est là. Pour eux, et aussi pour le staff. A l'époque, on était 23 du staff et 23 joueurs, donc 46 personnes. Et en fait, moi, je m'occupais des 45 autres personnes. Il y a 23 joueurs, mais les 22 autres membres du staff, des fois, ont des douleurs lombaires, des maux de ventre. En fait, on est là pour l'équipe de France.

Thierry Cambon a vécu sa plus grande expérience professionnelle avec les Bleus - Thierry Cambon - FFF

Le football use et dérègle les corps des joueurs comme des membres du staff, c'est ça ?

Absolument. Et je me suis occupé de tout le monde, sauf peut-être Manu Di Faria, qui est inépuisable. A part Manu, je pense que j'ai travaillé avec tout le monde. La première personne du staff dont je me suis occupée, c'était Marino Faccioli, je crois, le directeur administratif qui faisait à l'époque le relais entre le sélectionneur et la FFF.

En fait, c'est une famille, on est solidaires les uns des autres. C'est une vie de groupe, on est dans une bulle, on est un microcosme assez fermé, mais c'est comme ça que ça marche.

Quelles ont été vos fiertés ?

Pour moi, la grande fierté, et c'est celle de tout le staff médical, c'est quand on a fait le championnat d'Europe et qu'on a rendu une infirmerie vide ! Pourtant, croyez-moi, c'était chaud. Mais quand on est parti d'Ukraine, après avoir été éliminés par l'Espagne, à l'infirmerie il n'y avait plus un seul blessé. Et pourtant, il y en a eu quelques-uns. Je pense à Blaise Matuidi, je pense à Steve Mandanda, je pense à Yann M'Vila. Au niveau du médical, le staff de Laurent a eu un très bons résultats, je pense.

Et vous, quels ont été vos vos plus beaux moments en équipe de France ? Des souvenirs impérissables ?

Le premier match en déplacement à Sarajevo. On venait de perdre contre la Biélorussie, au Stade de France. Et on va gagner là-bas (0-2). Ca a été l'élan. D'ailleurs, je vais le rappeler : dans l'ère de Laurent Blanc, il y a eu vingt-trois matches sans défaite. Le premier était une défaite. Ensuite, je pense que les gens ont oublié, on a eu 23 parties sans jamais voir la défaite. Celle d'après, c'est contre la Suède dans le dernier match de poule pendant les phases de l'Euro, c'est tout. Quand on perd 2-0, contre les Suédois.

Le premier déplacement de Thierry Cambon et du nouveau staff, à Sarajevo en septembre 2010 © Maxppp - LEJEUNE

Donc le match à Sarajevo, oui, ça c'est un beau souvenir. Une victoire à Wembley, aussi, c'est jamais simple à Wembley. C'est la première fois que je mettais les pieds dans ce stade, et quand on va gagner là-bas, c'était chaud. On a eu un match amical aussi en Allemagne. On est allés gagner à Brême, je crois, de mémoire. C'était bien, parce qu'en fait l'équipe de France sortait d'une ère ou c'était très compliqué. Il y avait un état d'esprit à recréer, il y avait des tas de petits trucs du style : apprendre à chanter la Marseillaise aux joueurs, les paroles. Enfin, on a essayé de recréer une ambiance et je pense que, vraiment, Laurent et Jean-Louis ont su recréer une façon de jouer. Il y avait un vrai quelque chose qui se passait. Ça, c'était évident.

Les liens que vous créez en équipe de France sont-ils éternels?

Avec les très proches, oui. Bon, Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, je les connaissais avant, j'avais même joué avec eux quand j'étais minot. Thébault et Darras, je les ai souvent au téléphone. Soultanian, il vient à la maison. Lui, pour faire court, c'est le kiné historique de l'OM, qui a fait un infarctus en plein stage de préparation pour le départ en Ukraine. Donc oui, ça a créé un lien. Rien que d'en parler, ça me donne la chair de poule. Effectivement, il a failli mourir dans mes bras. Mais bon, ça s'est bien fini. Et depuis, il est sur mon mur, en photo. Muso, il fait partie de ma famille.

Thierry Cambon : "Nous, le médical, on est sur le fil du rasoir tout le temps" Copier

Que s'est-il passé ?

On était en stage de prépa pour partir. Il n'était pas bien. C'était d'ailleurs le jour où Montpellier jouait son dernier match, il était à la télé. A la mi temps, il me dit : "frérot, je ne suis pas bien, je vais me coucher". C'était le 12 mai, quelque chose comme ça. Il avait la doudoune, il transpirait, il avait mal au ventre. A 1h30, il m'a appelé et m'a dit : "je ne vais pas bien". Je suis descendu en courant et j'ai vu tout de suite. J'ai appelé le docteur Bryand : "Muso est en train de faire un infarctus". Voilà, ça crée des choses qu'on n'oublie pas, forcément.

Vous devenez des frères, finalement...

Oui, c'est ça. Il y a un monsieur que je ne connaissais pas. C'est Fabien Barthez. Pendant deux ans, il venait aider Franck Raviot pour entraîner les gardiens, pour donner son expérience. Fabien est un mec extraordinaire. Il vient souvent à la maison, je vais chez lui. Enfin, ça a créé des liens. Alors, bien sûr, je m'en occupe, je le soigne, mais pas que ça. Ce n'est pas que professionnel, c'est devenu un ami. Il y a un monsieur sur mon mur aussi qui s'appelle Mohamed Sanhadji, dit Momo, le responsable de la sécurité de l'équipe nationale. C'est devenu un frère. Voilà, des gens supers.

Un regret pour Thierry Cambon : ne pas avoir participé à un mondial Copier

Quelles sont vos belles rencontres chez les Bleus ou grâce aux Bleus ?

Cela m'a permis de découvrir des gars supers. Des anciens joueurs comme Cabaye ou Réveillère, et d'autres qui sont encore en activité : Steve Mandanda, Blaise Matuidi qui est un mec en or, Karim Benzema, bien sûr, qui est un mec extraordinaire. Eric Abidal, un grand monsieur, très grand monsieur. Florent Malouda. Bon, tous les joueurs de cette génération sont de très belles rencontres. Et puis si, une belle personne qui travaille pour TF1 : Sylvaine Mignona, qui est une très belle personne. Et Philippe Tournon, aussi, super mec !

Thierry Cambon et Alain Soultanian (au centre) avec le staff lors d'un entraînement des Bleus en août 2011 © AFP - Marion Magade

Quand vous quittez les Bleus, après chaque rassemblement, et notamment lors du dernier, sortez-vous rincez vous aussi ?

Oui ! Besoin de dormir, de faire le vide. Déjà la pression, comme je le disais tout à l'heure, la pression de bien faire son job et de ne pas faire de bêtises. De ne pas se tromper. Personne n'est parfait, mais on essaye de faire au mieux. D'être, de A à Z, sur le qui vive. Et puis, quand on rentre chez nous, alors là c'est la décompensation. Boum ! Des fois, un jour ou deux à dormir. Et après on reprend. Donc besoin de faire beaucoup de sport pendant sa vie, de courir, de transpirer. Ça, ça me permet de passer des caps.

L'équipe de France a-t-elle été la plus page de votre carrière professionnelle, jusque-là ?

Je crois que pour les joueurs, l'équipe de France, c'est ce qu'il y a de plus fort. Mais sincèrement, quand on a le privilège de pouvoir travailler pour l'équipe de France, je pense que c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée, oui. Grâce à ça, vous avez des portes qui s'ouvrent, le privilège de pouvoir continuer à faire mon métier avec des athlètes de très haut niveau. Et puis, de fil en aiguille, il m'arrive de travailler avec des joueurs de rugby, des pilotes, des athlètes, des triathlètes. J'ai beaucoup de chance, oui.