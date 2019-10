Deborah De Blasi Trio en live dans le grand studio de France Bleu Azur

Nous recevons une figure de notre région Déborah de Blasi . À 21 ans elle entre au Conservatoire de Nice, Les expériences musicales s'enchaînent. Des concerts à La fête du port , Le Nice Jazz festival, elle assure la première partie de Zaz, 2 albums à son actif, et l'histoire continue...

Azur en scène l'émission live de France Bleu Azur ,pour découvrir chaque semaine l'univers et la musique de ceux qui font swinguer la côte d'azur. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui une figure de notre région Déborah de Blasi et ses complices, Chris Buselli à la guitare et Philippe Brassoud à la contrebasse.