La bande à Bonnot chante Boris Vian en Live dans Azur En Scene

La bande à Bonnot chante Boris Vian est un spectacle qui aura lieu au Théâtre de la semeuse à Nice, les 11, 12 et 13 octobre prochain. Mis en scène par Frédéric Rey qui s’est librement inspiré de la pièce La Bande à Bonnot , écrite par son grand-père. Pour rentrer dans la peau de la bande à Bonnot : Stéphane Bebert , Linda Ruiz, Florent Bonnetto et Isabelle Tosi , chanteurs et musiciens qui seront ce samedi à 16h dans l'émission Live "Azur en scène" pour interpréter les chansons du spectacle.