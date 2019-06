bBaignoires et strapontins: Agnès Varda au festival d'Avignon

Photographe des premiers Festivals d’Avignon, Agnès Varda fut l’un des invités d’honneur de l’édition 2007, pour les 60 ans du Festival.

La réalisatrice présenta un hommage aux justes de France, installation accueillie dans une miroiterie désaffectée du quartier Saint Lazare.

En centre ville Agnès investit la vaste chapelle Saint Charles pour « Je me souviens de Vilar en Avignon » où elle redécoupait et redécouvrait des photos réalisés 60 ans plus tôt.