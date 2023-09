Jean Claude Berton : chocolatiers chercheur au service du goût et de la santé

Jean-Claude Berton, chocolatier à Availles-en-Châtellerault est à la fois chocolatier et chercheur. il s'est entouré des plus grands spécialistes en médecine et en nutrition pour créer des chocolats uniques, riches en Oméga 3 et pauvres en sucre qui ont reçu de multiples récompenses.

Jean-Claude Berton © Radio France - Aurélie Sauquet

Jean-Claude Berton Sa spécialité c'est le chocolat, mais pas n'importe quel chocolat. Pendant des années, il a travaillé sur de nouvelles méthodes de transformation du cacao. Il s'est intéressé de près aux corps gras, en particulier au beurre de cacao, mais aussi à l'huile d'argan. Il a rencontré lors de ses recherches d'éminent spécialistes internationaux comme le Professeur Christian Cabrol, le chirurgien en cardiologie qui a fait la première greffe du cœur en Europe. Après des années de recherches, il crée L' Omegachoco , un chocolat riche en Omega 3 , en minéraux, au gout unique et à l'index glycémique très bas. Il coécrit avec Professeur Henri Joyeux « Comment se soigner avec le chocolat » , traduit en plusieurs langues et préfacé par le Professeur Cabrol. Afin de faire de la pédagogie pour le bien manger, il intervient régulièrement dans les écoles auprès des enfants... mais aussi auprès des adultes. Depuis des années, avec l'Ecole des Repères du Goût, il traverse la France et l'Europe lors de formations, de salons et de conférences. Sa chocolaterie est installé au 12–18 rue des Varennes à Availles-en-Châtellerault