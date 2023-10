Avengers les essentiels, le choix de Macron de Chaunu, le Festival européen de la bande dessinée Strasbulles

A l'occasion des 60 ans des Avengers, est-ce-qu'un petit plongeon dans l'univers Marvel vous tente ?

Car c'est ce que nous propose "Avengers, les essentiels" chez Panini Comics.

Loki qui manipule le sauvage Hulk pour attaquer son demi-frère Thor ; Ultron qui prend le contrôle des médias du monde entier, afin de détruire le pays fictif de la Slorénie ; et les Maîtres du Mal qui osent envahir le Manoir des Avengers, mettant ainsi une grande gifle à Hercule, Captain America, Captain Marvel, Docteur Druide et le Chevalier Noir....

Comme ce joyeux p'tit monde ne prend pas une ride malgré le temps qui passe, les éditions Panini Comics lance une réédition des meilleures histoires Marvel, accessible à tous (6.99 euros l'album).

Et pour cette quatrième sortie de l'année, il s’agit donc de faire place aux Avengers dans de beaux albums à la couverture souple, permettant aux fans de comics de redécouvrir des mythes de la pop-culture et les dessins des artistes fondateurs de l’univers Marvel : Stan Lee, Jack Kirby ou encore Brian Michael Bendis.

Avis à tous les nostalgiques !!!

Avengers, les essentiels, sont tout juste sorties aux éditions Paninis Comics

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur français Chaunu (Chaunu : C.H.A.U.N.U). Devant deux portraits du roi Charles III et du pape François, Emmanuel Macron révise : en main droite "Les Saintes écritures", en main gauche "Le protocole pour les nuls". Tout ça, avec les yeux qui louchent et une tête déconfite.

C'est sûr qu'avec des rencontres aussi importantes et symboliques : il y a de quoi stresser un peu !

Pour finir, la belle histoire de la semaine se passe en région Grand Est, et plus particulièrement en Alsace, à Strasbourg. Le Festival européen de la bande dessinée Strasbulles revient après un an d'absence le 7 et Octobre prochain.

Au programme, une exposition insolite sur notre bon vieux Tintin et de belles rencontres avec notamment Christian Peultier (à qui l'on doit Nuage), François Abel (qui a travaillé sur Strasbourg, clé de l'Europe) ou encore Anne Teuf la dessinatrice de Fil et Flo

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !