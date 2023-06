Hollywoodland, le Grand Oral de Erre et le festival Beire-le-Châtel invite la bande dessinée

Hollywood, ses stars, ses flashs, ses strasses et ses paillettes vous font rêver ?

Alors plongez-vous dans Hollywoodland, Tome 2, édité chez Fluide Glacial.

Construites en 1923, les lettres HOLLYWOODLAND sont au départ destinées à faire la pub d'un projet immobilier qui s’est un peu éternisé. Laissées à l’abandon, elles reçoivent un petit coup de lifting en 49 en plein âge d’or du cinéma américain (mais sont amputées du LAND par soucis d’économie). Le mot HOLLYWOOD devient alors le symbole de l’industrie du 7ème art à travers le monde.

Alors dans ce tome 2, le binome Zidrou et Maltaite continue de faire un gros plan sur ce qu’il se passe de l’autre côté de la caméra. Et tout n'est pas rose dans l'envers du décor en carton-pâte ! A force de vouloir tutoyer les étoiles dans la cité des anges, les acteurs finissent par se brûler les ailes et retomber comme de vulgaires carpettes.

Chaque histoire décrit un moment fugace dans la vie de ces personnes de l'ombre. Avec l'humour si particulier de Fluide Glacial... que l'on connait si bien.

Hollywoodland est sorti ce mois-ci, aux éditions Fluide Glacial.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur français Fabrice Erre (ERRE : E.R.R.E). Yoda encourage un lycéen, qui passe l'épreuve du Grand Oral, en lui disant : "Que l'éloquence soit avec toi!". Le jeune élève, se sentant pousser des aîles, se met alors à déclamer façon Castafiore. Blasé, Yoda le coupe d'un "heu...pas trop non plus, tu n'en feras". Un pic aussi précis qu'un sabre laser.

Erre s'amuse ici de cette épreuve du baccalauréat. Epreuve que beaucoup de lycéens ne prennent malheureusement pas au sérieux.

Pour finir, la belle histoire de la semaine se passe en région Bourgogne, et plus particulièrement en Côte d'Or, à Beire-le-Châtel. L'association « Les Croqueurs de Bulles », organise ce weekend la 8ème édition du festival « Beire-le-Châtel invite la bande dessinée ».

Au programme, 25 auteurs, illustrateurs et scénaristes sont présents pour dédicacer leurs oeuvres et parler de leur univers. Lesquels ? En voici quelques-uns : Marc Blondin, Mauricet, Philippe Pellet et Manon. Tout un programme !

Et maintenant vous ouvrez votre BD et vous bullez !!!