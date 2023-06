Sortez votre guitare, votre batterie et votre basse !

On part tout en musique, pour la Jamaïque, avec l'album Il était une fois en Jamaïque, édité chez Futuropolis.

Avril 1978. Bob Marley est de retour en Jamaïque après deux ans d’exil. Petit problème ! Les jamaïquains font face à une méchante crise économique, la criminalité crève les plafonds. On assassine, on pille, on viole sous toutes les bannières. C'est la guerre civile !!!

Comment ramener la paix sur l'île ? Et bien, au fond de leur cellule, deux chefs de gangs trouvent la solution : faire appel au roi du reggae, à leur ami d'enfance, à Boby, en organisant un grand concert : le One Love Peace.

Alors dans cette BD documentaire, la violence règne dès les premières pages. Et pourtant ! Elle prend rapidement des allures de conte. Pour cela, le scénariste est allé à la rencontre de musiciens, de politiciens, de policiers et de gangsters.

L’argot remplit les pages, avec la musique comme blason et les discussions politiques comme fil rouge d’une histoire sur un peuple qui tente de se réunir entre paradis et enfer. De quoi nous faire dire, comme Bob Marley : " Is this love - is this love - is this love - Is this love that I'm feelin'?"

Il était une fois en Jamaïque est sorti en Avril dernier aux éditions Futuropolis.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur cubain Ramsès (Ramsès : comme le pharaon d'Egypte). Un pied de footballeur aux couleurs du Réal Madrid trébuche sur un monstre informe, assez terrifiant. Le dessin s'appelant "La mauvaise herbe : le racisme".

Ramsès dénonce ici le racisme qui entache régulièrement le monde du foot. Récemment : un attaquant brésilien noir titulaire au Real Madrid s’est vu (à nouveau) qualifier de singe par des supporters.

Pour finir, la belle histoire de la semaine se passe en région Picardie, et plus particulièrement dans la Somme, à Amien. Ca y est ! La 27ème édition des Rendez-vous de la BD d'Amiens dont je vous parle depuis plusieurs mois arrive enfin. Ca commence aujourd'hui ! Ca s’étale sur les quatre weekends de Juin. Au programme : des rencontres, des dédicaces, des expositions et des concerts

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !!!