L'arc en cieliste, l'éducation positive de Micaël et le Japan Tour Festival

Vous aimez les couleurs et les légendes ?

Alors ouvrez vite l'album L'arc en cieliste, éditée chez Dargaud.

1666, la peste fait des ravages à Londres. Non loin de là, dans un village perdu de la campagne anglaise, un jeune lord désargenté, se fascine par un phénomène météo jusqu'alors inexpliqué : les arcs-en-ciel. Il part sur les routes dès qu'il en aperçoit un, car on dit que de monstrueux lutins, les Leprechauns, cachent des chaudrons remplis d'or au pied de ces arcs colorés.

Alors cet album nous offre une quête initiatique à la fois déroutante et insolite. Sa magnifique couverture emprunte de poésie, le jeu des couleurs, le dessin délicat et l'histoire nous attirent et nous interrogent. Nous sommes constamment à la croisée des chemins entre le monde réel et imaginaire, entre la science et la magie.

Si vous regardez bien la couverture, vous voyez un rayon de lumière traverser un prisme et se transformer en arc en ciel. La séparation des chapitres se fait d'ailleurs selon les des nuances de couleurs de ce phénomène.

Si on ne sait jamais quand les arcs en ciel vont apparaitre, cet album en one-shot, fantastique et colorée, nous fait tout simplement rêver. Et ça fait du bien à notre imaginaire !

L'arc en cieliste est sorti ce mois-ci aux éditions Dargaud.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur français Micaël (alors attention, Micaël s'ecrit le K). Un père de famille lit attentivement un livre sur l'éduction positive. Il ne voit malheureusement pas que ses deux enfants sont à côté et veulent jouer avec lui. Le titre de ce dessin : "Silence ! Papa lit".

Micaël nous montre ici que l'on peut lire tout les bouquins sur comment éduquer l'éduction nos enfants, le plus important est la pratique ! C'est à dire être présent pour eux, jouer avec eux....et les faire rêver.

Pour finir, la belle histoire de la semaine se passe en région Centre Val de Loire, et plus particulièrement en Indre et Loire, à Tours. Le Japan Tours Festival revient ce weekend pour sa 8ème édition. C'est le plus grand festival dédié au Japon de la région. Le rendez-vous incontournable pour tous les férues du Japon et de mangas. Avec de nombreuses dédicaces. Mais attention, n'oubliez pas : premier arrivé, premier servi !

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez