La boucle d'oreille rose et la tortue de Ray Zab

Est-ce qu'une boucle d'oreille peut changer le cours d'une vie?

Et bien, c'est ce que tente de nous raconter l'album La boucle d'oreille rose, édité aux éditions Motus.

L'histoire ? Lorsque Mia prête sa boucle d'oreille à Anaïs, elle est loin d'imaginer que sa vie et celle de tous les habitants de son village va s'en trouver bouleversée. Ce bijou d'apparence inoffensif devient au fil des saisons le symbole d'un ralliement. Les interdits se multiplient, les dénonciations aussi. Mia suivra le mouvement ou rentrera-t-elle en résistance ?

Alors ce roman graphique de Séraphine Menu et Sylvie Serprix décrit avec une simplicité et une justesse désarmante les mécanismes qui permettent le basculement dans un régime autoritaire. Les mouvements de foule, l'hystérie collective, les injonctions à penser et faire tous pareil font forcément des dégâts difficilement arrêtables.

En toile de fond, des questions sur la liberté, le libre arbitre et la responsabilité individuelle

Les dessins à la peinture, quant à eux, surprennent dans un premier temps. Très doux, ils deviennent un peu effrayants lorsque les femmes se radicalisent. Ils illustrent donc parfaitement le texte.

Quant à la colorisation, elle est en lien avec les différentes saisons de l'année qui passent.

Cette histoire pour adolescents est donc une fable sociale d'une incroyable actualité, qui n'est pas sans rappeler le film La Vague sorti en 2008.

La boucle d'oreille rose est sorti en Octobre dernier aux éditions Motus. Et fait parti de la sélection de la troisième édition du Prix de la BD France Bleu, dont le lauréat sera annoncé lors du festival les Rendez-vous de la BD d’Amiens, en juin prochain.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur Ray Zab (Ray Zab : R.A.Y plus loin Z.A.B). Sur une île déserte, une vieille tortue dit "Une voyante m'a prédit que je vivrais au moins 150 ans". Une autre tortue lui rétorque que la voyante lui a prédit (à elle) qu'elle vivrait d'avantage (sans lui dire quand) mais, qu'avant de mourir, elle verrait gagner la France à l'Eurovision.

Ray Zab semble ici se moquer de la performance de La Zarra à l'Eurovision et de sa 16ème place. Alors oui, on n'a pas gagné cette année. Oui, ça depuis 1977 que l'on fait chou blanc. Mais comme disait Pierre de Coubertin :"L'important est de participer".

Et maintenant vous ouvrez votre BD et vous bullez !