La mèche de Titeuf, le smartphone de Rahma et la librairie Ca va buller

Tcho ! La plus célèbre mèche blonde de la BD est de retour !

Après 23 millions d’albums vendus, Titeuf revient avec un tome 18, Suivez la mèche, éditée chez Glénat.

Et cette fois-ci, Titeuf se frotte à des sujets d'actualité comme l’environnement, les réseaux sociaux, les dangers d’Internet et même un peu la science !

Il affronte la malédiction de l’appel au tableau avec ses équations impossibles à résoudre et se questionne sur l’amour et le désir qui font palpiter son pauvre petit coeur.

Il est fan de super-héros, il aime le sport et surtout il adore Ramatou, qui est devenue végétarienne. En classe, il n’a pas vraiment fait de progrès fulgurants (on ne va pas se mentir), mais il a infiltré en loosdé le conseil de classe en tant que délégué et, qui sait, il aura peut-être enfin un téléphone portable s’il s’améliore en maths

C'est donc un Titeuf remonté à bloc, comme un ressort, qui nous revient en pleine.

Titeuf, tome 18, Suivez la mèche, est sorti il y a deux semaines aux éditions Glénat.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur turque Ahmed Rahma (Rahma : R.A.H.M.A). Un écolier, cartable sur le dos, prend le chemin de l'école. Petite particularité : il monte des escaliers afin de sortir d'un énorme smartphone.

Une manière assez orignale de décrire un fait qui fait froid dans le dos : nos enfants sont de plus en plus enchaînés à leurs téléphones. Une seule solution pour eux : aller s'instruire à l'école.

Pour finir, la belle histoire de la semaine se passe en région Grand Est, et plus particulièrement en Alsace, à Strasbourg. La librairie Ca va buller organise, Samedi prochain, , une dédicace. De qui? Et bien de José-Louis Bocquet et Christian Cailleaux qui viennent avec leur album Le passager du Polarys (édité chez Dargaud). Si vous êtes amateur de mystères, vous allez vous régaler avec cette adaptation de Simenon. Le style est élégant, le récit prenant et le dossier à la fin est tout simplement passionnant ! Un album qui nous fait prendre le grand large.

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !