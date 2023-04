La mort rose et le rouleau compresseur de Gado

Et si notre monde s'écroulait tout d'un coup?

C'est ce que nous allons voir avec l'album en one shot La mort rose, édité chez La cafetière.

A la suite d'une épidémie meurtrière, nos sociétés modernes se sont écroulées et le monde s'est ré-organisé en cités indépendantes, ultra-protégées.

Miguel est né dans cet univers post apocalyptique : les relations sociales se font par écrans interposés, le ravitaillement est livré à domicile et lorsqu'il veut sortir, il lui faut enfiler une combinaison étanche et un masque.

Lorsqu'il rencontre Gloria, son quotidien va s'en trouver bousculé. Eprise de liberté, celle-ci refuse de succomber à la résignation et à l'ennui causés par les impératifs de confinement...

Alors si cette histoire vous rappelle la crise du Covid, cela n'est que pure coïncidence. Le dessinateur espagnol Jaume Pallardo a imaginé cette histoire entre 2015 et 2017, soit deux ans avant la pandémie mondiale !

Porté par un dessin semi-réaliste très agréable, le propos s’oriente rapidement vers la théorie du complot gouvernemental pour asservir la population. Mais attention : l’auteur se défend de vouloir relayer les discours conspirationnistes. Et effectivement, on est plus proche ici d’une réflexion sur l’autoritarisme en général. Cela nous rappelle d'ailleurs 1984 de George Orwell.

Le plus terrifiant n'est pas le virus en lui-même, mais ce qu'il induit pour la collectivité. Des questions nous sont bien posées, mais aucune réponse nous est vraiment donnée. Et c'est ça, qui rend l'histoire si intéressante.

La mort rose est sorti le mois dernier aux éditions La cafetière. Et fait parti de la sélection de la troisième édition du Prix de la BD France Bleu, dont le lauréat sera annoncé lors du festival les Rendez-vous de la BD d’Amiens, en juin prochain.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur kenyan Gado (Gado : G.A.D.O). Un rouleau compresseur symbolisant les dictatures, conduit par un général, s'arrête faire le plein à une station service distribuant uniquement des "fakes news". Juste avant, le général en a profité pour écraser comme une crêpe un journaliste de la presse libre.

Gado dénonce ici la main mise des dictatures sur la presse. Main mise souvent décriée par Reporters sans frontière. Ce dessin, sorti sur internet en 2021, refait parler de lui depuis quelques mois à la suite de la campagne de désinformation lancée par le Kremlin sur la présence française en Afrique.

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !!!