Le comeback de Tintin, la chaleur de Chappatte et Les amis de la bulle

C'est officiel ! Tintin, il revient !

Serions-nous, par le truchement de quelque faille temporelle, repartis en 1946? Et bien pas du tout ! C'est juste que pour l'anniversaire de ses 77 ans, notre bon vieux "Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans" a décidé de faire son comeback avec trompettes, paillettes confettis et cotillons....Et champagne !!! Un inédit de 400 pages tiré à 80 000 exemplaires, réunissant près de 80 auteurs et autrices.

U-NIQUE, c'est le maître mot ! Pas question de tâter le terrain en vue d’un éventuel retour en kiosque ou en librairie. C'est du one-shot pour notre plus grand plaisir !

Si vous aviez rêvé de lire Bernard Prince par Philippe Xavier et Matz, ou Modeste et Pompon par Nob, ou lire des articles pour savoir pour Hergé est toujours un influenceur 2.0, ça se passe dans les pages de ce journal ! Et nulle-part ailleurs !

Le journal Tintin est sorti cette semaine, aux éditions Moulinsart et Le Lombard.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur suisse Chappatte (Chappatte : C.H.A.P.P.A.T.T.E)

Un couple de vacanciers déambule dans un paysage désertique, brûlé par le soleil. Un peu partout, des horloges fondues par la chaleur jongent le sol. L'un des vacanciers s'exclame alors : "une telle chaleur, c'est carrément surréaliste !".

Un dessin qui n'est pas sans nous rappeler le tableau de Dali et ses horloges déformées, qui illustre parfaitement les vagues de chaleur successives que l'Europe a subi cette été (et continue de subir d'ailleurs). Et avec le changement climatique : ce n'est que le début !

Pour finir, la belle histoire de la semaine se passe en région Haute-Normandie et plus particulièrement dans l'Eure, à Gisors. Le festival Les amis de la Bulle ouvre cette nouvelle saison BDnesque. Au programme, 28 auteurs sont présents pour dédicacer leurs oeuvres et parler de leur univers. Lesquels ? Et bien en voici quelques-uns : Bob De Groot (à qui l'on doit Léonard et certains Lucky Luke), Julien Carette (qui nous a donné Le bourreau) et Nicolas Demare (et sa BD à succès Nains)

Et maintenant vous ouvrez votre BD et vous bullez !!!