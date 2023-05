Les sauveurs et le chasseur de Sanaga

Sauvez le monde, la veuve et l'animal... ça vous tente?

Et bien ça tombe bien, car vous allez pouvoir récupérer quelques conseils avec l'album Les sauveurs édité chez Deman éditions.

Un jeune Canadien défenseur des océans, une primatologue amie des gorilles, un vétérinaire en zone de guerre... 7 héros et héroïnes aux destins extraordinaires sont au centre de cette bande dessinée. Ils se sont battus, le plus souvent au péril de leur vie, pour aider des animaux menacés d'extinction. Les sauveurs leurs rend hommage aujourd'hui.

Alors le mérite de cette BD est sans aucun doute de mettre en valeur des personnes engagées, ayant dédié leur vie aux animaux, pas forcément connus du grand public. Derrière des célébrités internationales comme la primatologue Diane Fossey ou Rob Stewart, les auteurs nous font découvrir des histoires plus confidentielles. Comme le quotidien chaotique d'un vétérinaire égyptien qui parcourt les zones de guerre ou des anecdotes émouvantes comme celle de l’aide apportée par la comédienne Muriel Robin pour sauver les gibbons d’Indonésie.

Le dessin est simple, mais efficace ! Fluide, totalement au service de ces biographies de militants hors du commun.

Cet album saura faire résonner votre petite corde sensible par la sincérité des engagements de nos héros.

Et petite surprise ! La préface est écrite par le célèbre photographe écologiste Yann Arthus Bertrand.

Les sauveurs est sorti en Septembre dernier chez Deman éditions. Et fait partie de la sélection de la troisième édition du Prix de la BD France Bleu, dont le lauréat sera annoncé lors du festival les Rendez-vous de la BD d’Amiens, en juin prochain.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur français Sanaga (Sanaga comme ça se prononce : S.A.N.A.G.A). Un chasseur, qui semble vraiment pressé et un peu paniqué dit "Allons vite en chasser quelques-uns avant qu'il n'y en ait plus". Le titre de ce dessin de presse étant "Les oiseaux en fort déclin".

Avec un cynisme à peine voilé, Sanaga nous explique pour les oiseaux sont en fort déclin. Aucune espèce n’a encore totalement disparu et une inversion de la tendance est tout à fait encore possible, à condition de modifier drastiquement nos modes de vie. Sinon un autre chasseur, celui de la chanson de Michel Delpech, aura de plus en plus de mal à admirer « tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages »

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !!!!