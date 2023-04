Nées rebelles et la boite de médicaments de Stellina

Au douzième coup de minuit sonne la fin du charme et de la magie !

C'est ce que nous allons voir avec Toutes les princesses meurent après minuit, édité chez Le Lombard.

Août 97! Les grandes vacances touchent à leur fin et Lady Diana vient de mourir dans un accident de voiture à Paris! Si ce drame secoue la planète entière, tout se joue dans le jardin d’une zone pavillonnaire : Lulu, 8 ans, est amoureux de son petit voisin avec qui il joue au prince et à la princesse ; sa grande sœur est dévastée par un chagrin d’amour d'adolescente ; et leurs parents se séparent. Trois histoires d’amour qui tournent mal, à trois âges différents de la vie. Le tout se déroulant sur une seule journée d’été.

Alors dans ce huis clos, Quentin Zuttion aborde ici toutes les facettes de l'amour : hétérosexuel, homosexuel, amical et familial. Qu'il soit présent ou malheureusement absent, on s'aperçoit que ce sentiment qui fait battre nos petits coeurs est assez compliqué à gérer. Et cela, que l'on est 8, 15 ou 40 ans. Cupidon ne décoche pas ses flèches quand il le faut....ou ne les décoche pas du tout !!!! En fin de compte, le sort est inévitable : après minuit, il existe toujours un désenchantement.

Côté couleurs, elle se situent toutes dans les nuances pastels (ce qui nous fait bien ressentir la chaleur et la lumière d'une journée d'été).

Toutes les princesses meurent après minuit est sorti en Août dernier aux éditions Le Lombard. Et fait parti de la sélection de la troisième édition du Prix de la BD France Bleu, dont le lauréat sera annoncé lors du festival les Rendez-vous de la BD d’Amiens, en juin prochain.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour la dessinatrice taiwanaise Stellina (Stellina : S.T.E.L.L.I.N.A). Une boite de médicaments aux couleurs de la Chine propose un remède pour la réunification entre la Chine continentale et Taiwan. Les instructions sur la boite sont claires : "indications : encerclement de Taiwan. Durée du traitement : 3 jours". Les tablettes de médicaments sont, quant à elles, toutes composées d'avions de chasse.

Le message de Stellina est sans équivoque ! La Chine compte bien utiliser la force pour remettre la main sur ce qu'elle considère comme une de ses provinces. Quitte à lancer, elle aussi, comme la Russie, une "opération militaire spéciale".

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !