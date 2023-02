Voleuse de Lucie Bryon et les ballons espions de Lavoie

C'est la fête aujourd'hui !!! On débouche les bouteilles...

et on boit cul sec l'album Voleuse de Lucie Byron édité aux éditions Sarbacane.

Ella, lycéenne rebelle et pétillante a beau se remuer ses méninges imbibées d’alcool, c’est le blackout total : impossible pour elle de se souvenir de la fiesta d’hier soir dans l’énorme villa d’un mystérieux inconnu, ni même pourquoi elle s’est réveillée dans son lit entourée d’objets de luxe qui ne lui appartiennent pas.

Et c’est justement ce moment-là que choisit Madeleine (sur laquelle Ella bave et fantasme sans jamais avoir osé lui parler), pour sonner à sa porte et lui déclarer sa flamme. Ella est au nirvana, jusqu’au moment où Maddy lui raconte que, la veille au soir, elle s’est faite cambrioler à la fête… qu’elle avait organisée chez ses parents ! Oups ! Petit moment de gênance !

Bon vous l'avez compris ! C'est une bande dessinée très décomplexée, purement fictionnelle, et pourtant très sincère, capable à coups sûrs de faire battre le cœur de tous nos ados d’aujourd’hui.

L'intrigue est parfaitement construite. C'est indéniable ! Et est sublimée par le trait irresistible de Lucie Byron. C'est tout simplement impossible de ne pas se réjouir devant les visages hyperexpressifs des personnages qui ont un petit côté manga.

Voleuse est sorti le 2 Février 2022 aux éditions Sarbacane. Et fait parti de la sélection de la troisième édition du Prix de la BD France Bleu, dont le lauréat sera annoncé lors du festival les Rendez-vous de la BD d’Amiens, en Juin prochain.

Et le coup de coeur de la semaine sur internet est pour le dessinateur canadien Lavoie ( Lavoie : L.A.V.O.I.E). Le président chinois tient des ballons aux couleurs de la Chine dans la main (dont un est explosé). Fier de lui, il dit : "Je ne veux pas péter votre balloune. Vous savez que j'ai déjà Tiktok et vos données cellulaires pour vous espionner." Une façon humoristique pour Lavoie de remettre l'église au centre du village concernant la crise des ballons espions entre la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Oui, c'était peut-être des ballons espions chinois. Mais qu'on ne se voile pas la face : il existe d'autres façons moins spectaculaires et plus efficaces d'espionner.

Et maintenant, vous ouvrez votre BD et vous bullez !