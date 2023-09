Beauté, bien être : boisson énergisante pour une rentrée en santé !

Si vous avez une centrifugeuse ou un extracteur de jus, une recette-maison bourrée d'anti-oxydants va vous permettre de conserver votre bronzage.

Un jus de carotte agrémenté d'un demi-poivron et assaisonné de curcuma et de gingembre vous permettra de conserver votre bonne mine après l'été ! A vos papiers et stylos :)