Beauté, bien-être : des nids à bactéries

Nos ongles bien sûr ! Sous nos beaux ongles vernis et savamment coupés se logent de multiples poussières, levures, microbes et autres bactéries.

On n'a pas envie de se priver de beaux ongles longs et vernis

Alors entre les laisser longs et peints ou les couper courts et nets, notre cœur balance...

Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé(e)s de choisir !

Nous avons trouvé un compromis parfait : des capsules superbes mises et enlevées en un clin d'œil qui produisent leur petit effet 😉