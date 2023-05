Beauté, bien-être : différences entre aroma, phyto et olfacto - thérapies

Faisons la lumière sur ces trois types de thérapies qui parfois s'entremêlent.

Si la phytothérapie consiste à se soigner par les plantes, on utilise les odeurs et la vibration de certaines huiles essentielles pour aider le patient à trouver et soigner les traumas du passé qui encombrent son présent en olfactothérapie.

Quant à l'aromathérapie, elle consiste à utiliser des composés aromatiques des extraits de plantes, les huiles essentielles, à des fins médicales.