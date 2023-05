La flore cutanée, tout aussi importante que la flore intestinale, dans le maintien à l'équilibre de notre santé !

Comment marche notre microbiome et comment le renforcer ?

L'enjeu de la conservation du film hydrolipidique à la surface de la peau se situe en effet à ce niveau là...

Alors, on accueille nos amies les bactéries et on calme notre tendance à la sur-hygiène 🙂