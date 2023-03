Beauté, bien-être : girl power au sein du centre Una Dea

Un espace totalement dédié à la Femme, sa beauté son bien-être, sa féminité, fraichement inauguré à Bastia.

De nombreux services sont proposés sur place (coiffure, maquillage, couture, soins esthétiques…) et une multitude de professionnelles, sur le principe du coworking, dispensent leurs prestations en libéral : des naturopathes, des diététiciennes, ostéopathes, sophrologues et sexologues, mais aussi les représentantes d’associations et des artistes qui profitent de cet espace pour exposer leurs œuvres et créations.