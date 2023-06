Beauté, bien-être : les faux cils

Flatteurs et ultra-féminins, ils révolutionnent le maquillage des yeux, amplifient la courbure et multiplient le volume des cils pour un look glam.

Attention : danger ! © Getty

Teintés, allongés ou remplacés par des faux... nos cils sont un sous le feu des projecteurs. La colle qui permet de les poser en effet peut endommager la cornée. Alors réservons-les pour les grandes occasions seulement !