Beauté, bien-être : surveillance et dépistage des cancers de la peau

Une technologie permet de dépister et suivre les cancers de la peau de façon simplifiée.

En effet, on doit à Anaïs Barut, Présidente et Co-fondatrice de DAMAE Medical, classée en 2015 parmi les dix meilleurs innovateurs français de moins de 35 ans, un dispositif d'imagerie médicale capable d'examiner les tissus biologiques en profondeur, jusqu’au niveau cellulaire, via un simple contact avec la surface de la peau.