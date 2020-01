Femmes enceintes, prenez garde…

La vergeture est une cicatrisation de la peau, lorsque celle-ci s’est distendue trop vite.

Alors lorsqu’on prévoit, lors d’une grossesse, de prendre beaucoup de poids en peu de temps sur des zones très localisées : on graisse la peau du ventre et de la poitrine à grand renfort d’huile et de macérât !